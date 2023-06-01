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Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана пройдет 2 июня - РИА Новости, 01.06.2023
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21:29 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vstrecha-1875657613.html
Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана пройдет 2 июня
Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана пройдет 2 июня - РИА Новости, 01.06.2023
Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана пройдет 2 июня
Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций пройдет в Москве 2 июня, сообщил в четверг армянский премьер Никол... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:29
2023-06-01T21:29
россия
азербайджан
армения
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций пройдет в Москве 2 июня, сообщил в четверг армянский премьер Никол Пашинян. "На завтра в Москве запланирована встреча трехсторонней рабочей группы по региональным коммуникациям", - сказал Пашинян в ходе встречи с представителями армянской общины Молдавии, которая транслировалась на канале 24TV. Ранее встречу вице-премьеров анонсировал президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле.
https://ria.ru/20230528/aliev-1874654077.html
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россия, азербайджан, армения, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Россия, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана пройдет 2 июня

Пашинян: встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана пройдет 2 июня в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций пройдет в Москве 2 июня, сообщил в четверг армянский премьер Никол Пашинян.
"На завтра в Москве запланирована встреча трехсторонней рабочей группы по региональным коммуникациям", - сказал Пашинян в ходе встречи с представителями армянской общины Молдавии, которая транслировалась на канале 24TV.
Ранее встречу вице-премьеров анонсировал президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле.
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РоссияАзербайджанАрменияНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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