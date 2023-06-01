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Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 21 июля - РИА Новости, 01.06.2023
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19:25 01.06.2023 (обновлено: 19:41 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/vstrecha-1875641332.html
Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 21 июля
Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 21 июля - РИА Новости, 01.06.2023
Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 21 июля
Следующая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля пройдет 21 июля в Брюсселе,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:25
2023-06-01T19:41
брюссель
армения
евросовет
азербайджан
ильхам алиев
шарль мишель
никол пашинян
евросоюз
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ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Следующая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля пройдет 21 июля в Брюсселе, сообщили в четверг в пресс-службе армянского правительства."На 21 июля в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении, председателя Совета ЕС и президента Азербайджана", - говорится на сайте кабмина по итогам пятисторонней встречи в Молдавии с участием Пашиняна, Алиева, Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца,"В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, демаркацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения вопроса об обеспечении прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", - заявили в пресс-службе.Отмечается, что среди рассмотренных на встрече в Молдавии тем были также проблемы пленных, пропавших без вести и другие гуманитарные вопросы.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
https://ria.ru/20230525/suverenitet-1874218920.html
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брюссель, армения, евросовет, азербайджан, ильхам алиев, шарль мишель, никол пашинян, евросоюз, в мире
Брюссель, Армения, Евросовет, Азербайджан, Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Никол Пашинян, Евросоюз, В мире
Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 21 июля

Пашинян, Алиев и глава Евросовета Мишель встретятся 21 июля в Брюсселе

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Следующая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля пройдет 21 июля в Брюсселе, сообщили в четверг в пресс-службе армянского правительства.
"На 21 июля в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра Армении, председателя Совета ЕС и президента Азербайджана", - говорится на сайте кабмина по итогам пятисторонней встречи в Молдавии с участием Пашиняна, Алиева, Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца,
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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"В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, демаркацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения вопроса об обеспечении прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что среди рассмотренных на встрече в Молдавии тем были также проблемы пленных, пропавших без вести и другие гуманитарные вопросы.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он уточнил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
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БрюссельАрменияЕвросоветАзербайджанИльхам АлиевШарль МишельНикол ПашинянЕвросоюзВ мире
 
 
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