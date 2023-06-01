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Лавров на полях СМИД БРИКС встретится с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров на полях СМИД БРИКС встретится с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.06.2023

Лавров на полях СМИД БРИКС встретится с главой МИД Саудовской Аравии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД БРИКС планирует встретиться с коллегой из Саудовской Аравии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:22

2023-06-01T12:22

2023-06-01T12:22

в мире

саудовская аравия

россия

кейптаун

сергей лавров

сергей рябков

брикс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД БРИКС планирует встретиться с коллегой из Саудовской Аравии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Замминистра напомнил, что "вопрос расширения БРИКС обсуждается уже определенное время". "Сейчас не тот момент, когда мы будем говорить об определенных кандидатах. Министры проведут встречу на "полях". Я так понимаю, что и министр (глава МИД Саудовской Аравии Фейсал) бин Фархан тоже здесь в Кейптауне, и намечена встреча с Лавровым", - рассказал Рябков. "Есть несколько очень сильных кандидатов для вступления в БРИКС, и Саудовская Аравия в их числе. Мы безусловно поддерживаем их кандидатуру и будем делать максимум для того, чтобы процесс выработки параметров, критериев для приема новых членов, не затягивался", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20230601/yuar-1875462201.html

саудовская аравия

россия

кейптаун

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, саудовская аравия, россия, кейптаун, сергей лавров, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)