https://ria.ru/20230601/vorobev-1875652777.html
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным - РИА Новости, 01.06.2023
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным
Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:53
2023-06-01T20:53
2023-06-01T20:53
политика
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
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ПОДОЛЬСК, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть убедительным. "Безусловно, чего бы не было сделано, нужно активно работать с избирателем, с людьми надо работать. Показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего. Надо быть убедительным, в целом, в делах у вас так и получается", - сказал Путин. Ранее Путин во время беседы поддержал губернатора Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона.
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политика, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным
Путин призвал главу Подмосковья Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным
ПОДОЛЬСК, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть убедительным.
"Безусловно, чего бы не было сделано, нужно активно работать с избирателем, с людьми надо работать. Показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего. Надо быть убедительным, в целом, в делах у вас так и получается", - сказал Путин.
Ранее Путин во время беседы поддержал губернатора Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона.
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