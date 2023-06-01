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Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным - РИА Новости, 01.06.2023
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20:53 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vorobev-1875652777.html
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным - РИА Новости, 01.06.2023
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным
Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:53
2023-06-01T20:53
политика
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
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ПОДОЛЬСК, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть убедительным. "Безусловно, чего бы не было сделано, нужно активно работать с избирателем, с людьми надо работать. Показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего. Надо быть убедительным, в целом, в делах у вас так и получается", - сказал Путин. Ранее Путин во время беседы поддержал губернатора Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона.
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политика, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным

Путин призвал главу Подмосковья Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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ПОДОЛЬСК, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть убедительным.
"Безусловно, чего бы не было сделано, нужно активно работать с избирателем, с людьми надо работать. Показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего. Надо быть убедительным, в целом, в делах у вас так и получается", - сказал Путин.
Ранее Путин во время беседы поддержал губернатора Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона.
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинАндрей Воробьев
 
 
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