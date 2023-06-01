https://ria.ru/20230601/vorobev-1875652777.html

Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным

Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным - РИА Новости, 01.06.2023

Путин призвал Воробьева активно работать с людьми и быть убедительным

Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:53

2023-06-01T20:53

2023-06-01T20:53

политика

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

андрей воробьев

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ПОДОЛЬСК, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего избираться на новый срок, активно работать с людьми и быть убедительным. "Безусловно, чего бы не было сделано, нужно активно работать с избирателем, с людьми надо работать. Показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счет чего. Надо быть убедительным, в целом, в делах у вас так и получается", - сказал Путин. Ранее Путин во время беседы поддержал губернатора Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона.

https://ria.ru/20230601/pomosch-1875648292.html

московская область (подмосковье)

россия

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политика, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев