https://ria.ru/20230601/vorobev-1875651437.html
Путин поддержал главу Подмосковья, планирующего переизбираться
Путин поддержал главу Подмосковья, планирующего переизбираться - РИА Новости, 01.06.2023
Путин поддержал главу Подмосковья, планирующего переизбираться
Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:38
2023-06-01T20:38
2023-06-01T20:42
политика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
владимир путин
россия
подольск
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ПОДОЛЬСК (Московская область), 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Московской области Андрея Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы региона.Во время встречи в Подольске Воробьев попросил Путина поддержать его кандидатуру на очередных выборах губернатора Московской области."Все показатели у вас в норме, по некоторым Московская область является лидером, социально-значимым [показателям], поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть и - самое главное - если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230601/noginsk-1875609832.html
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политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир путин, россия, подольск
Политика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владимир Путин, Россия, Подольск
Путин поддержал главу Подмосковья, планирующего переизбираться
Путин поддержал Воробьева, планирующего переизбираться на пост главы Подмосковья