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ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга"
ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга" - РИА Новости, 01.06.2023
ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга"
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера в следующем году, РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:15
2023-06-01T21:15
2023-06-01T21:15
экономика
авто
группа газ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера в следующем году, намерен определиться с техпартнером в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос об актуальности проекта по возрождению бренда "Волга". Он также подтвердил, что производство автомобилей под этим брендом планируется организовать по аналогии с "Москвичом", то есть с привлечением технологического партнера. "Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берём ещё дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках начала производства.
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экономика, авто, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
Экономика, Авто, Группа ГАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Россия
ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга"
Мантуров: ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга" в 2024 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера в следующем году, намерен определиться с техпартнером в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Да", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос об актуальности проекта по возрождению бренда "Волга". Он также подтвердил, что производство автомобилей под этим брендом планируется организовать по аналогии с "Москвичом", то есть с привлечением технологического партнера.
"Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берём ещё дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках начала производства.
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