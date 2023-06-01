https://ria.ru/20230601/volga-1875655668.html

ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга"

ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга" - РИА Новости, 01.06.2023

ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом "Волга"

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера в следующем году, РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:15

2023-06-01T21:15

2023-06-01T21:15

экономика

авто

группа газ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593581718_0:0:3336:1878_1920x0_80_0_0_0b3ca062cfaae83f21fe35b7318a757b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера в следующем году, намерен определиться с техпартнером в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос об актуальности проекта по возрождению бренда "Волга". Он также подтвердил, что производство автомобилей под этим брендом планируется организовать по аналогии с "Москвичом", то есть с привлечением технологического партнера. "Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берём ещё дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю", - сказал вице-премьер - глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках начала производства.

https://ria.ru/20230531/reglament-1875432270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия