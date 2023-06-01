https://ria.ru/20230601/voennye-1875647814.html
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов - РИА Новости, 01.06.2023
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов
Дети из прифронтовых населенных пунктов ДНР встречают российских бойцов воинским приветствием, рассказал РИА Новости боец южной группировки ВС РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:08
2023-06-01T20:08
2023-06-01T20:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Дети из прифронтовых населенных пунктов ДНР встречают российских бойцов воинским приветствием, рассказал РИА Новости боец южной группировки ВС РФ. "Дети маленькие едут на велосипедах, видят военных, бросают велосипеды свои и отдают воинские приветствия. Приятные моменты", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, как детские письма поддерживают моральный дух солдат на передовой. "Почерки разные. Дети же маленькие, пишут коряво. У меня у самого почерк корявый, когда вижу такой же: "О! Свой человек", - сказал боец.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Общество
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов на прифронтовых территориях
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Дети из прифронтовых населенных пунктов ДНР встречают российских бойцов воинским приветствием, рассказал РИА Новости боец южной группировки ВС РФ.
"Дети маленькие едут на велосипедах, видят военных, бросают велосипеды свои и отдают воинские приветствия. Приятные моменты", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, как детские письма поддерживают моральный дух солдат на передовой.
"Почерки разные. Дети же маленькие, пишут коряво. У меня у самого почерк корявый, когда вижу такой же: "О! Свой человек", - сказал боец.