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Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/voennye-1875647814.html
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов - РИА Новости, 01.06.2023
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов
Дети из прифронтовых населенных пунктов ДНР встречают российских бойцов воинским приветствием, рассказал РИА Новости боец южной группировки ВС РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:08
2023-06-01T20:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Дети из прифронтовых населенных пунктов ДНР встречают российских бойцов воинским приветствием, рассказал РИА Новости боец южной группировки ВС РФ. "Дети маленькие едут на велосипедах, видят военных, бросают велосипеды свои и отдают воинские приветствия. Приятные моменты", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, как детские письма поддерживают моральный дух солдат на передовой. "Почерки разные. Дети же маленькие, пишут коряво. У меня у самого почерк корявый, когда вижу такой же: "О! Свой человек", - сказал боец.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Общество
Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов

Военный рассказал, как дети встречают российских бойцов на прифронтовых территориях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Дети из прифронтовых населенных пунктов ДНР встречают российских бойцов воинским приветствием, рассказал РИА Новости боец южной группировки ВС РФ.
"Дети маленькие едут на велосипедах, видят военных, бросают велосипеды свои и отдают воинские приветствия. Приятные моменты", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, как детские письма поддерживают моральный дух солдат на передовой.
"Почерки разные. Дети же маленькие, пишут коряво. У меня у самого почерк корявый, когда вижу такой же: "О! Свой человек", - сказал боец.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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