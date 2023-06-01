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Володин посетит Курскую область с рабочей поездкой - РИА Новости, 01.06.2023
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09:59 01.06.2023 (обновлено: 10:20 01.06.2023)
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Володин посетит Курскую область с рабочей поездкой
Володин посетит Курскую область с рабочей поездкой - РИА Новости, 01.06.2023
Володин посетит Курскую область с рабочей поездкой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг совершает рабочую поездку в Курскую область, поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга",... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:59
2023-06-01T10:20
курская область
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг совершает рабочую поездку в Курскую область, поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга", сообщает пресс-служба Госдумы."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совершает сегодня рабочую поездку в Курскую область… Рабочая поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга", — рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что спикер ГД и депутаты ГД почтили память погибших на Курской дуге летом 1943 года и возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. В церемонии также участвовал губернатор Курской области Роман Старовойт.В поездке также принимают участие глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета ГД по ЖКХ Сергей Пахомов.
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курская область, вячеслав володин, политика
Курская область, Вячеслав Володин, Политика
Володин посетит Курскую область с рабочей поездкой

Спикер Госдумы Володин в четверг посетит с рабочей поездкой Курскую область

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг совершает рабочую поездку в Курскую область, поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга", сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совершает сегодня рабочую поездку в Курскую область… Рабочая поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга", — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что спикер ГД и депутаты ГД почтили память погибших на Курской дуге летом 1943 года и возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. В церемонии также участвовал губернатор Курской области Роман Старовойт.
В поездке также принимают участие глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета ГД по ЖКХ Сергей Пахомов.
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