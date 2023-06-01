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Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 01.06.2023
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13:13 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vikipediya-1875515398.html
Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии"
Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 01.06.2023
Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" статью с недостоверными данными РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:13
2023-06-01T13:13
происшествия
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Роскомнадзор направлял уведомления удалить информацию с недостоверными данными о ходе спецоперации в Харьковской области. Этого сделано не было, поэтому ведомство составило протокол. Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии" 10 раз на 16,9 миллиона рублей.
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происшествия, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии"

Суд выписал штраф на три миллиона рублей за неудаление статьи в "Википедии" о спецоперации

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Роскомнадзор направлял уведомления удалить информацию с недостоверными данными о ходе спецоперации в Харьковской области. Этого сделано не было, поэтому ведомство составило протокол.
Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии" 10 раз на 16,9 миллиона рублей.
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ПроисшествияРоссияWikipediaФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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