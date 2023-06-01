https://ria.ru/20230601/vikipediya-1875515398.html

Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии"

Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 01.06.2023

Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии"

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" статью с недостоверными данными РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:13

2023-06-01T13:13

2023-06-01T13:13

происшествия

россия

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить из "Википедии" статью с недостоверными данными о ходе специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Роскомнадзор направлял уведомления удалить информацию с недостоверными данными о ходе спецоперации в Харьковской области. Этого сделано не было, поэтому ведомство составило протокол. Российский суд ранее штрафовал фонд Wikimedia Foundation, Inc. за запрещенную информацию в "Википедии" 10 раз на 16,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230529/vikipediya-1874901818.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)