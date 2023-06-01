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"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия - РИА Новости, 01.06.2023
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06:00 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/video-1875446147.html
"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия
"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия - РИА Новости, 01.06.2023
"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия
Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, которое попыталось выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T06:00
2023-06-01T06:00
в мире
украина
австралия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, которое попыталось выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео.На своей странице в соцсети военное ведомство призвало Австралию присоединиться к "танковой коалиции", сопроводив сообщение видеороликом, стилизованным под фильм "Безумный Макс".Пользователи Сети не оценили креатив ВСУ, раскритиковав видео и возможность передачи военной техники Киеву."Австралия не должна поддерживать укронацистский режим! Действительно ли нам нужна кровь на руках и стоит ли нам следовать политике Великобритании, США и ЕС по разжиганию войны?” — написал один из комментаторов."Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?" — добавил другой."Кринж", — поддержал третий."Нет. Она (военная техника. — Прим Ред.) нам самим нужна. Наш оборонный бюджет крайне ограничен", — ответил еще один пользователь."Нет уж, спасибо", — заключили участники дискуссии.Ранее Министерство обороны Украины похвасталось поддержкой вымышленных персонажей, спровоцировав бурю недовольства в Сети.
https://ria.ru/20230424/kontrnastuplenie-1867250098.html
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в мире, украина, австралия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Австралия, Вооруженные силы Украины
"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия

Пользователи Twitter раскритиковали ВСУ за видео в стиле фильма "Безумный Макс"

© Фото: Twitter Министерства обороны УкраиныСкриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
© Фото: Twitter Министерства обороны Украины
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, которое попыталось выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео.
На своей странице в соцсети военное ведомство призвало Австралию присоединиться к "танковой коалиции", сопроводив сообщение видеороликом, стилизованным под фильм "Безумный Макс".
© Фото: Twitter Министерства обороны УкраиныСкриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
© Фото: Twitter Министерства обороны Украины
1 из 2
© Фото: Twitter Министерства обороны УкраиныСкриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
© Фото: Twitter Министерства обороны Украины
2 из 2
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
© Фото: Twitter Министерства обороны Украины
1 из 2
Скриншот официальной страницы Министерства обороны Украины в Twitter
© Фото: Twitter Министерства обороны Украины
2 из 2
Пользователи Сети не оценили креатив ВСУ, раскритиковав видео и возможность передачи военной техники Киеву.
"Австралия не должна поддерживать укронацистский режим! Действительно ли нам нужна кровь на руках и стоит ли нам следовать политике Великобритании, США и ЕС по разжиганию войны?” — написал один из комментаторов.
«
"Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?" — добавил другой.
"Кринж", — поддержал третий.
"Нет. Она (военная техника. — Прим Ред.) нам самим нужна. Наш оборонный бюджет крайне ограничен", — ответил еще один пользователь.
"Нет уж, спасибо", — заключили участники дискуссии.
Ранее Министерство обороны Украины похвасталось поддержкой вымышленных персонажей, спровоцировав бурю недовольства в Сети.
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