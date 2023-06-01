"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, которое попыталось выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео.На своей странице в соцсети военное ведомство призвало Австралию присоединиться к "танковой коалиции", сопроводив сообщение видеороликом, стилизованным под фильм "Безумный Макс".Пользователи Сети не оценили креатив ВСУ, раскритиковав видео и возможность передачи военной техники Киеву."Австралия не должна поддерживать укронацистский режим! Действительно ли нам нужна кровь на руках и стоит ли нам следовать политике Великобритании, США и ЕС по разжиганию войны?” — написал один из комментаторов."Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?" — добавил другой."Кринж", — поддержал третий."Нет. Она (военная техника. — Прим Ред.) нам самим нужна. Наш оборонный бюджет крайне ограничен", — ответил еще один пользователь."Нет уж, спасибо", — заключили участники дискуссии.Ранее Министерство обороны Украины похвасталось поддержкой вымышленных персонажей, спровоцировав бурю недовольства в Сети.
Пользователи Сети не оценили креатив ВСУ, раскритиковав видео и возможность передачи военной техники Киеву.
"Австралия не должна поддерживать укронацистский режим! Действительно ли нам нужна кровь на руках и стоит ли нам следовать политике Великобритании, США и ЕС по разжиганию войны?” — написал один из комментаторов.
«
"Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?" — добавил другой.
"Кринж", — поддержал третий.
"Нет. Она (военная техника. — Прим Ред.) нам самим нужна. Наш оборонный бюджет крайне ограничен", — ответил еще один пользователь.
"Нет уж, спасибо", — заключили участники дискуссии.
Ранее Министерство обороны Украины похвасталось поддержкой вымышленных персонажей, спровоцировав бурю недовольства в Сети.
В Австралии и США назвали три сценария украинского контрнаступления
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.