https://ria.ru/20230601/video-1875446147.html

"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия

"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия - РИА Новости, 01.06.2023

"Тупое видео". ВСУ опозорились в попытке выпросить больше оружия

Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, которое попыталось выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T06:00

2023-06-01T06:00

2023-06-01T06:00

в мире

украина

австралия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, которое попыталось выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео.На своей странице в соцсети военное ведомство призвало Австралию присоединиться к "танковой коалиции", сопроводив сообщение видеороликом, стилизованным под фильм "Безумный Макс".Пользователи Сети не оценили креатив ВСУ, раскритиковав видео и возможность передачи военной техники Киеву."Австралия не должна поддерживать укронацистский режим! Действительно ли нам нужна кровь на руках и стоит ли нам следовать политике Великобритании, США и ЕС по разжиганию войны?” — написал один из комментаторов."Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?" — добавил другой."Кринж", — поддержал третий."Нет. Она (военная техника. — Прим Ред.) нам самим нужна. Наш оборонный бюджет крайне ограничен", — ответил еще один пользователь."Нет уж, спасибо", — заключили участники дискуссии.Ранее Министерство обороны Украины похвасталось поддержкой вымышленных персонажей, спровоцировав бурю недовольства в Сети.

https://ria.ru/20230424/kontrnastuplenie-1867250098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, австралия, вооруженные силы украины