https://ria.ru/20230601/vich-1875598211.html

В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей

В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей - РИА Новости, 01.06.2023

В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:52

2023-06-01T16:52

2023-06-01T16:52

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вич

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году. "В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей. Заболеваемость среди этой категории населения растет, в 2022 году было зарегистрировано 35,10 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения (на 4,0% больше, чем в 2021 году)", - говорится в документе. В ряде неблагополучных регионов отмечается высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности, преимущественно превышающая значение среди общей популяции, что не характерно для ВИЧ, отмечается в докладе. В 33 регионах страны от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году были зарегистрированы среди сельских жителей, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет, поясняется в документе.

https://rsport.ria.ru/20230506/zozh-1870014932.html

https://ria.ru/20230505/vich-1869741505.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вич, здоровье - общество