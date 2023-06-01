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В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей - РИА Новости, 01.06.2023
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16:52 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vich-1875598211.html
В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей
В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей - РИА Новости, 01.06.2023
В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей
Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:52
2023-06-01T16:52
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вич
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году. "В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей. Заболеваемость среди этой категории населения растет, в 2022 году было зарегистрировано 35,10 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения (на 4,0% больше, чем в 2021 году)", - говорится в документе. В ряде неблагополучных регионов отмечается высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности, преимущественно превышающая значение среди общей популяции, что не характерно для ВИЧ, отмечается в докладе. В 33 регионах страны от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году были зарегистрированы среди сельских жителей, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет, поясняется в документе.
https://rsport.ria.ru/20230506/zozh-1870014932.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вич, здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВИЧ, Здоровье - Общество
В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей в России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди сельских жителей отмечается в России в последние годы, в 2022 году в 33 регионах страны от 30 до 81% всех новых случаев ВИЧ было зарегистрировано среди жителей сел, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году.
«
"В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей. Заболеваемость среди этой категории населения растет, в 2022 году было зарегистрировано 35,10 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения (на 4,0% больше, чем в 2021 году)", - говорится в документе.
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В ряде неблагополучных регионов отмечается высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности, преимущественно превышающая значение среди общей популяции, что не характерно для ВИЧ, отмечается в докладе.
В 33 регионах страны от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году были зарегистрированы среди сельских жителей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тысяч населения России, в 2021 году – 782,0, то есть с ВИЧ жили 0,8% всего населения России и 1,4% населения в возрасте от 15 до 49 лет, поясняется в документе.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВИЧЗдоровье - Общество
 
 
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