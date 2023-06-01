https://ria.ru/20230601/vesna-1875456241.html

Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик

Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик - РИА Новости, 01.06.2023

Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик

Весна в Москве оказалась немного теплее нормы - на 1,3 градуса, в городе выпало 126 миллиметров осадков, или 92% от многолетней климатической нормы сезона,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:03

2023-06-01T09:03

2023-06-01T09:03

москва

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Весна в Москве оказалась немного теплее нормы - на 1,3 градуса, в городе выпало 126 миллиметров осадков, или 92% от многолетней климатической нормы сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За всю прошедшую весну в городе всего выпало 126 миллиметров, или 92% от многолетней климатической нормы сезоны. Что касается температурного фона, то весенний сезон оказался немного теплее нормы - на 1,3 градуса", - сказал Тишковец. Синоптик напомнил, что за весь минувший май в осадкомер основной столичной метеостанции ВДНХ попало всего 35,1 миллиметра осадков, что составляет 58% от месячной нормы. С таким результатом заключительный месяц весны в Москве стал четвертым среди самых сухих в XXI веке.

https://ria.ru/20230601/pogoda-1875442519.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода