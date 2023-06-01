https://ria.ru/20230601/vesna-1875456241.html
Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик
Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик - РИА Новости, 01.06.2023
Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик
Весна в Москве оказалась немного теплее нормы - на 1,3 градуса, в городе выпало 126 миллиметров осадков, или 92% от многолетней климатической нормы сезона,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:03
2023-06-01T09:03
2023-06-01T09:03
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Весна в Москве оказалась немного теплее нормы - на 1,3 градуса, в городе выпало 126 миллиметров осадков, или 92% от многолетней климатической нормы сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За всю прошедшую весну в городе всего выпало 126 миллиметров, или 92% от многолетней климатической нормы сезоны. Что касается температурного фона, то весенний сезон оказался немного теплее нормы - на 1,3 градуса", - сказал Тишковец. Синоптик напомнил, что за весь минувший май в осадкомер основной столичной метеостанции ВДНХ попало всего 35,1 миллиметра осадков, что составляет 58% от месячной нормы. С таким результатом заключительный месяц весны в Москве стал четвертым среди самых сухих в XXI веке.
https://ria.ru/20230601/pogoda-1875442519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
Весна в Москве была теплее нормы, заявил синоптик
Синоптик Тишковец заявил, что весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Весна в Москве оказалась немного теплее нормы - на 1,3 градуса, в городе выпало 126 миллиметров осадков, или 92% от многолетней климатической нормы сезона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За всю прошедшую весну в городе всего выпало 126 миллиметров, или 92% от многолетней климатической нормы сезоны. Что касается температурного фона, то весенний сезон оказался немного теплее нормы - на 1,3 градуса", - сказал Тишковец.
Синоптик напомнил, что за весь минувший май в осадкомер основной столичной метеостанции ВДНХ попало всего 35,1 миллиметра осадков, что составляет 58% от месячной нормы. С таким результатом заключительный месяц весны в Москве стал четвертым среди самых сухих в XXI веке.
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