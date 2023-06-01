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Минпромторг опроверг сообщения о подорожании отечественных велосипедов - РИА Новости, 01.06.2023
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12:19 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/velosipedy-1875497056.html
Минпромторг опроверг сообщения о подорожании отечественных велосипедов
Минпромторг опроверг сообщения о подорожании отечественных велосипедов - РИА Новости, 01.06.2023
Минпромторг опроверг сообщения о подорожании отечественных велосипедов
Информация о подорожании российских велосипедов на 30% не соответствует действительности, в основном модели, напротив, подешевели, сообщает Минпромторг РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:19
2023-06-01T12:19
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
цены
общество
экономика
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Информация о подорожании российских велосипедов на 30% не соответствует действительности, в основном модели, напротив, подешевели, сообщает Минпромторг РФ. Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что российские и китайские велосипеды в стране выросли в цене на 30%, западные модели - втрое. "Вчера по тг-каналам распространилась новость о том, что российские велосипеды подорожали на 30%. Мы поинтересовались у отечественных производителей, так ли это на самом деле, и выяснили, что … информация оказалась не более чем выдумкой", - говорится в сообщении министерства. Так, средняя стоимость взрослых велосипедов отечественной марки Forward сегодня составляет 19-27 тысяч рублей. "В этом сезоне цены не то что не взлетели, а упали: в сезон 2022-2023 годы снижение составило от 2% до 16%", - подчеркнули в ведомстве. Уточнив, что на детские велосипеды в этом сезоне повышение цен составило от 9,6% в конце сезона до 11,6% в начале по сравнению с 2021-2022 годами. Средняя стоимость детского велосипеда этого бренда на данный момент составляет 8-10 тысяч рублей. При этом взрослые велосипеды уральского бренда Format подешевели на 15% к концу сезона, детские - на 9%. Средняя стоимость велосипеда этой фирмы составляет 57-72 тысяч рублей, детского - 21-24,5 тысячи. В свою очередь, по данным компании Stels, цены на взрослые велосипеды в 2023 году ниже 2022 года в среднем на 10,2%. "Производитель не подтверждает данные о росте цен за 2 года. Сегодня взрослый велосипед можно приобрести за 9-28 тысяч рублей, а детский - за 6,5-12 (тысяч - ред.)", - заключили в Минпромторге.
https://ria.ru/20230528/veloprokat-1874619684.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены, общество, экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Цены, Общество, Экономика
Минпромторг опроверг сообщения о подорожании отечественных велосипедов

Минпромторг опроверг информацию о подорожании отечественных велосипедов на 30 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМолодой человек на велосипеде на Красной площади
Молодой человек на велосипеде на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Молодой человек на велосипеде на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Информация о подорожании российских велосипедов на 30% не соответствует действительности, в основном модели, напротив, подешевели, сообщает Минпромторг РФ.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что российские и китайские велосипеды в стране выросли в цене на 30%, западные модели - втрое.
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"Вчера по тг-каналам распространилась новость о том, что российские велосипеды подорожали на 30%. Мы поинтересовались у отечественных производителей, так ли это на самом деле, и выяснили, что … информация оказалась не более чем выдумкой", - говорится в сообщении министерства.
Так, средняя стоимость взрослых велосипедов отечественной марки Forward сегодня составляет 19-27 тысяч рублей. "В этом сезоне цены не то что не взлетели, а упали: в сезон 2022-2023 годы снижение составило от 2% до 16%", - подчеркнули в ведомстве. Уточнив, что на детские велосипеды в этом сезоне повышение цен составило от 9,6% в конце сезона до 11,6% в начале по сравнению с 2021-2022 годами. Средняя стоимость детского велосипеда этого бренда на данный момент составляет 8-10 тысяч рублей.
При этом взрослые велосипеды уральского бренда Format подешевели на 15% к концу сезона, детские - на 9%. Средняя стоимость велосипеда этой фирмы составляет 57-72 тысяч рублей, детского - 21-24,5 тысячи.
В свою очередь, по данным компании Stels, цены на взрослые велосипеды в 2023 году ниже 2022 года в среднем на 10,2%. "Производитель не подтверждает данные о росте цен за 2 года. Сегодня взрослый велосипед можно приобрести за 9-28 тысяч рублей, а детский - за 6,5-12 (тысяч - ред.)", - заключили в Минпромторге.
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