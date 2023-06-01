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Страны БРИКС будут поощрять использование местных валют в торговле
Страны БРИКС будут поощрять использование местных валют в торговле - РИА Новости, 01.06.2023
Страны БРИКС будут поощрять использование местных валют в торговле
Страны БРИКС намерены поощрять использование местных валют в международной торговле, говорится в совместном заявлении глав МИД стран союза, поступившем в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:22
2023-06-01T22:22
2023-06-01T22:22
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Страны БРИКС намерены поощрять использование местных валют в международной торговле, говорится в совместном заявлении глав МИД стран союза, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Министры подчеркнули важность поощрения использования местных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами", - заявили министры. Встреча глав МИД стран БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html
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юар, китай, россия, сергей лавров, брикс, экономика, в мире
ЮАР, Китай, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Экономика, В мире
Страны БРИКС будут поощрять использование местных валют в торговле
Страны БРИКС будут поощрять использование местных валют в международной торговле