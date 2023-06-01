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Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины
Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины - РИА Новости, 01.06.2023
Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины
Группа экспертов из Нидерландов и Чехии завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору доказательств ущерба, нанесенного объектам критически важной и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:40
2023-06-01T23:40
2023-06-01T23:40
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нидерланды
чехия
международный уголовный суд
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ГААГА, 1 июн - РИА Новости. Группа экспертов из Нидерландов и Чехии завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору доказательств ущерба, нанесенного объектам критически важной и гражданской инфраструктуры, в рамках расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, пишет агентство Рейтер. В конце апреля Нидерланды в третий раз направили на Украину экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, на этот раз совместно с Чехией. Возглавившая миссию по расследованию подполковник Мод Дрох отказалась сообщить подробности того, что именно расследовала группа, но рассказала, что эксперты посетили объекты на востоке и юге Украины. "Наша цель - осудить тех, кто больше всего ответственен за эти военные преступления. Мы ищем не тех, кто что-то сделал, а крупных игроков", - сказала она агентству. По словам подполковника, группа состояла из 45 следователей, в том числе из Королевской военной полиции Нидерландов, и нескольких экспертов из Чехии. Первый раз группа следователей из Нидерландов под эгидой Международного уголовного суда (МУС) ездила на Украину в мае 2022 года. Второй раз они побывали там в конце прошлого года. Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге приступила 2 марта 2022 года к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873080995.html
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в мире, украина, нидерланды, чехия, международный уголовный суд
В мире, Украина, Нидерланды, Чехия, Международный уголовный суд
Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины
Эксперты из Нидерландов и Чехии оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины