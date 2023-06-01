https://ria.ru/20230601/uscherb-1875669758.html

Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины

Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины - РИА Новости, 01.06.2023

Голландские эксперты оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины

Группа экспертов из Нидерландов и Чехии завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору доказательств ущерба, нанесенного объектам критически важной и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:40

2023-06-01T23:40

2023-06-01T23:40

в мире

украина

нидерланды

чехия

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874747267_0:128:1024:704_1920x0_80_0_0_caa3f31e454ce8e667dda6cf9ba8ad74.jpg

ГААГА, 1 июн - РИА Новости. Группа экспертов из Нидерландов и Чехии завершила шестинедельную миссию на Украине по сбору доказательств ущерба, нанесенного объектам критически важной и гражданской инфраструктуры, в рамках расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, пишет агентство Рейтер. В конце апреля Нидерланды в третий раз направили на Украину экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, на этот раз совместно с Чехией. Возглавившая миссию по расследованию подполковник Мод Дрох отказалась сообщить подробности того, что именно расследовала группа, но рассказала, что эксперты посетили объекты на востоке и юге Украины. "Наша цель - осудить тех, кто больше всего ответственен за эти военные преступления. Мы ищем не тех, кто что-то сделал, а крупных игроков", - сказала она агентству. По словам подполковника, группа состояла из 45 следователей, в том числе из Королевской военной полиции Нидерландов, и нескольких экспертов из Чехии. Первый раз группа следователей из Нидерландов под эгидой Международного уголовного суда (МУС) ездила на Украину в мае 2022 года. Второй раз они побывали там в конце прошлого года. Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге приступила 2 марта 2022 года к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.

https://ria.ru/20230520/mariupol-1873080995.html

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

украина

нидерланды

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нидерланды, чехия, международный уголовный суд