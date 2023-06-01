https://ria.ru/20230601/ukraina-1875627732.html

Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев

Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев - РИА Новости, 01.06.2023

Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев

Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:22

2023-06-01T18:22

2023-06-01T19:35

дмитрий медведев

украина

россия

волгоградская область

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области."Они должны быть уничтожены. Не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, иначе оттуда будет исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится", — пояснил он.Он отметил, что Киев ведет себя как террорист, а с террористами договариваться нельзя, их ликвидируют.Во вторник утром Украина попыталась атаковать объекты в Москве, задействовав для этого восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, остальные три — подавили средства РЭБ, после чего они отклонились от намеченных целей. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

украина

россия

волгоградская область

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дмитрий медведев, украина, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)