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Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 01.06.2023 (обновлено: 19:35 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875627732.html
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев - РИА Новости, 01.06.2023
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:22
2023-06-01T19:35
дмитрий медведев
украина
россия
волгоградская область
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области."Они должны быть уничтожены. Не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, иначе оттуда будет исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится", — пояснил он.Он отметил, что Киев ведет себя как террорист, а с террористами договариваться нельзя, их ликвидируют.Во вторник утром Украина попыталась атаковать объекты в Москве, задействовав для этого восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, остальные три — подавили средства РЭБ, после чего они отклонились от намеченных целей. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
украина
россия
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дмитрий медведев, украина, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Волгоградская область, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ)
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Медведев призвал уничтожить киевский режим, как осиное гнездо

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области.
"Они должны быть уничтожены. Не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, иначе оттуда будет исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится", — пояснил он.
Он отметил, что Киев ведет себя как террорист, а с террористами договариваться нельзя, их ликвидируют.
Во вторник утром Украина попыталась атаковать объекты в Москве, задействовав для этого восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, остальные три — подавили средства РЭБ, после чего они отклонились от намеченных целей. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевУкраинаРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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