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Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев - РИА Новости, 01.06.2023
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:22
2023-06-01T18:22
2023-06-01T19:35
дмитрий медведев
украина
россия
волгоградская область
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения Общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области."Они должны быть уничтожены. Не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, иначе оттуда будет исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится", — пояснил он.Он отметил, что Киев ведет себя как террорист, а с террористами договариваться нельзя, их ликвидируют.Во вторник утром Украина попыталась атаковать объекты в Москве, задействовав для этого восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, остальные три — подавили средства РЭБ, после чего они отклонились от намеченных целей. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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дмитрий медведев, украина, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Волгоградская область, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ)
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Медведев призвал уничтожить киевский режим, как осиное гнездо