https://ria.ru/20230601/ukraina-1875614362.html
Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление
Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление - РИА Новости, 01.06.2023
Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление
Украина уже начала контрнаступление, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:37
2023-06-01T17:37
2023-06-01T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
нато
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Украина уже начала контрнаступление, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война", - сказал Моравецкий. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, НАТО, Вооруженные силы Украины
Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление
Премьер Польши Моравецкий заявил, что Украина уже начала контрнаступление
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости.
Украина уже начала контрнаступление, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost
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"Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война", - сказал Моравецкий.
Два пути и три варианта исчезновения Украины
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе