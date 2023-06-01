https://ria.ru/20230601/ukraina-1875614362.html

Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление

Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление - РИА Новости, 01.06.2023

Премьер Польши заявил, что Украина уже начала контрнаступление

Украина уже начала контрнаступление, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:37

2023-06-01T17:37

2023-06-01T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

нато

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Украина уже начала контрнаступление, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война", - сказал Моравецкий. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, нато, вооруженные силы украины