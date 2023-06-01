https://ria.ru/20230601/ukraina-1875597504.html

ПЦУ намерена проводить службы в Почаевской лавре на украинском языке

ПЦУ намерена проводить службы в Почаевской лавре на украинском языке - РИА Новости, 01.06.2023

ПЦУ намерена проводить службы в Почаевской лавре на украинском языке

в четверг глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:50

2023-06-01T16:50

2023-06-01T16:50

религия

украина

тернопольская область

почаев

верховная рада украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Служба в Свято-Успенской Почаевской лавре в скором времени будет проходить на украинском языке, заявил изданию "Общественное" в четверг глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний. Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука. "В Почаевской лавре вскоре зазвучит молитва на украинском языке... Почаевская лавра будет принадлежать настоящей украинской православной церкви, автокефальной и независимой. Это вопрос времени. Мы пока в стадии соответствующих юридических документов, а дальше будем претендовать на то, чтобы присутствовать в этой всеукраинской святыне", - заявил Епифаний.По его словам, для этого регистрируют соответствующие документы. Епифаний отметил, что принятие закона "о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией" ускорит этот процесс. Как сообщал ранее депутат Верховной рады Евгения Кравчук, разорвать досрочно с канонической Украинской православной церковью договор аренды Почаевской лавры будет сложнее, чем с Киево-Печерской лаврой, поскольку договор заключен в 2003 году и истекает через 50 лет. Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, тернопольская область, почаев, верховная рада украины, украинская православная церковь