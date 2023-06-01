https://ria.ru/20230601/ukraina-1875580095.html

В Польше назвали роковую ошибку Украины

В Польше назвали роковую ошибку Украины - РИА Новости, 01.06.2023

В Польше назвали роковую ошибку Украины

Украины поверила во всемогущество Запада, и это ее главная проблема, заявил журналист Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:54

2023-06-01T15:54

2023-06-01T16:31

в мире

украина

россия

киев

специальная военная операция на украине

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Украины поверила во всемогущество Запада, и это ее главная проблема, заявил журналист Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska."Украина восприняла некоторые ложные идеи, которые направили ее в неверном направлении. Она поверила, что сможет противостоять России и утвердиться в качестве региональной державы, в то время как западные страны использовали Киев в своих целях: для сдерживания Москвы", — пояснил он.Никто не отказывает украинцам в праве быть сформировавшейся нацией. Это давно признано всеми, в том числе и россиянами, отметил автор.При этом интересы киевских властей не играют большой роли для США и Запада, и в какой-то момент на Украине задумаются, а нужны ли были эти жертвы, считает Конюшевский.Политическое руководство страны не сможет дать ответ на эти вопросы, оно будет и дальше затягивать конфликт, пытаясь защитить себя, подытожил он.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

украина

россия

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, польша