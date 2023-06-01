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В Польше назвали роковую ошибку Украины
В Польше назвали роковую ошибку Украины - РИА Новости, 01.06.2023
В Польше назвали роковую ошибку Украины
Украины поверила во всемогущество Запада, и это ее главная проблема, заявил журналист Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:54
2023-06-01T15:54
2023-06-01T16:31
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Украины поверила во всемогущество Запада, и это ее главная проблема, заявил журналист Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska."Украина восприняла некоторые ложные идеи, которые направили ее в неверном направлении. Она поверила, что сможет противостоять России и утвердиться в качестве региональной державы, в то время как западные страны использовали Киев в своих целях: для сдерживания Москвы", — пояснил он.Никто не отказывает украинцам в праве быть сформировавшейся нацией. Это давно признано всеми, в том числе и россиянами, отметил автор.При этом интересы киевских властей не играют большой роли для США и Запада, и в какой-то момент на Украине задумаются, а нужны ли были эти жертвы, считает Конюшевский.Политическое руководство страны не сможет дать ответ на эти вопросы, оно будет и дальше затягивать конфликт, пытаясь защитить себя, подытожил он.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Польша
В Польше назвали роковую ошибку Украины
Mysl Polska: Запад обманул Украину, убедив ее в возможности победить Россию