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Украина будет воевать, пока это нужно западным кураторам, считает военкор - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 01.06.2023 (обновлено: 16:16 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875577445.html
Украина будет воевать, пока это нужно западным кураторам, считает военкор
Украина будет воевать, пока это нужно западным кураторам, считает военкор - РИА Новости, 01.06.2023
Украина будет воевать, пока это нужно западным кураторам, считает военкор
ВСУ будут воевать с Россией до тех пор, пока это выгодно их западным кураторам, считает военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:48
2023-06-01T16:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
сирия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ будут воевать с Россией до тех пор, пока это выгодно их западным кураторам, считает военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко. "Гуляют они не на свои деньги", - сказал журналист, говоря о действиях ВСУ в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Он напомнил ситуацию в Сирии, когда западные покровители сказали сирийским боевикам в одночасье, что прекращают их поддерживать. По мнению журналиста, подобная ситуация может произойти и на Украине.Харченко также считает, что у Украины нет шансов победить Россию, украинцам пора понять, что они всего лишь инструмент в руках Запада. Харченко рассказал, что последние три месяца он находился в Артемовске и смог убедиться, что мы столкнулись с хорошо оснащенной армией. Он отметил, что украинские военные стояли на смерть, каждое здание приходилось брать штурмом, сражались до последнего. По его словам, существует мнение, что нам "не сегодня-завтра сдадутся, потому что никто не хочет воевать". "Реальность оказывается другой", считает он. По словам Харченко, идет накачка украинских военных идеологией, при этом нужно учитывать практические неограниченные поставки натовского вооружения.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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украина, россия, сирия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сирия, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина будет воевать, пока это нужно западным кураторам, считает военкор

Военкор Харченко: Украина будет воевать до тех пор, пока это нужно западным кураторам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ будут воевать с Россией до тех пор, пока это выгодно их западным кураторам, считает военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко.
"Гуляют они не на свои деньги", - сказал журналист, говоря о действиях ВСУ в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
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Он напомнил ситуацию в Сирии, когда западные покровители сказали сирийским боевикам в одночасье, что прекращают их поддерживать. По мнению журналиста, подобная ситуация может произойти и на Украине.
Харченко также считает, что у Украины нет шансов победить Россию, украинцам пора понять, что они всего лишь инструмент в руках Запада.
Харченко рассказал, что последние три месяца он находился в Артемовске и смог убедиться, что мы столкнулись с хорошо оснащенной армией. Он отметил, что украинские военные стояли на смерть, каждое здание приходилось брать штурмом, сражались до последнего.
По его словам, существует мнение, что нам "не сегодня-завтра сдадутся, потому что никто не хочет воевать". "Реальность оказывается другой", считает он. По словам Харченко, идет накачка украинских военных идеологией, при этом нужно учитывать практические неограниченные поставки натовского вооружения.
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