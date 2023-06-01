https://ria.ru/20230601/ukraina-1875532144.html

Зеленский призвал ускорить создание коалиций истребителей и ЗРК Patriot

Зеленский призвал ускорить создание коалиций истребителей и ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленский призвал ускорить создание коалиций истребителей и ЗРК Patriot

Владимир Зеленский призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей - по его словам, такое сочетание... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:14

2023-06-01T14:14

2023-06-01T14:14

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украина

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владимир зеленский

еврокомиссия

европарламент

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей - по его словам, такое сочетание западных вооружений приблизит завершение боевых действий. "Скорость формирования этих двух коалиций: коалиции Patriot и коалиции истребителей - буквально ускорит установление мира", - сказал Зеленский на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Ранее в четверг он прибыл на саммит, заявив, что у него запланировано много двусторонних встреч. Зеленский отметил, что будет развивать коалицию истребителей и предлагать коалицию Patriot. Он ранее также призывал страны создать "авиационную коалицию" и предоставить Украине современные истребители. Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

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в мире, украина, молдавия, прага, европейский совет, владимир зеленский, еврокомиссия, европарламент