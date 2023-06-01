https://ria.ru/20230601/ukraina-1875516456.html
Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД
Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2023
Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД
Российская сторона исходит из того, что не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, это делает киевский режим, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:16
2023-06-01T13:16
2023-06-01T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
азовское море
госдума рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, это делает киевский режим, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе выступления в Госдуме по денонсации договора между Россией и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. В ходе пленарного заседания депутат Анатолий Вассерман спросил чиновника, стоит ли "возиться" с каждым договором, или "проще подождать несколько месяцев и аннулировать весь пакет договоров с Украиной, в виду исчезновения такого субъекта международного права". "Российская сторона исходит из того, что мы не разрушаем преднамеренно договорно-правовую базу в отношениях с Украиной, этим занимается сегодня киевский режим", - ответил Галузин. "Мы денонсируем прекращение действия тех договорных инструментов с Украиной, которые стали на сегодняшний день уже не актуальными", - добавил он. "Могу отметить в этой связи, что вот помимо инициативы сегодняшней о денонсации договора по Азовскому морю и Керченскому проливу, в 2014 году таким же образом был денонсирован договор с Украиной о пребывании Черноморского флота в связи с воссоединением Крыма с Россией", - указал замглавы МИД РФ. Законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу был одобрен Госдумой в четверг. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму 24 мая законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, законопроект размещен в думской электронной базе. В 2003 году две страны подписали этот договор, речи о госгранице в нем не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря. В мае 2022 года власти Украины заявили о закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях - Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска - из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, азовское море, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Азовское море, Госдума РФ
Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД
Галузин: Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, это делает Киев