https://ria.ru/20230601/ukraina-1875516456.html

Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД

Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 01.06.2023

Россия не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, заявили в МИД

Российская сторона исходит из того, что не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, это делает киевский режим, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:16

2023-06-01T13:16

2023-06-01T13:16

специальная военная операция на украине

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россия

украина

азовское море

госдума рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что не разрушает преднамеренно правовую базу с Украиной, это делает киевский режим, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе выступления в Госдуме по денонсации договора между Россией и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. В ходе пленарного заседания депутат Анатолий Вассерман спросил чиновника, стоит ли "возиться" с каждым договором, или "проще подождать несколько месяцев и аннулировать весь пакет договоров с Украиной, в виду исчезновения такого субъекта международного права". "Российская сторона исходит из того, что мы не разрушаем преднамеренно договорно-правовую базу в отношениях с Украиной, этим занимается сегодня киевский режим", - ответил Галузин. "Мы денонсируем прекращение действия тех договорных инструментов с Украиной, которые стали на сегодняшний день уже не актуальными", - добавил он. "Могу отметить в этой связи, что вот помимо инициативы сегодняшней о денонсации договора по Азовскому морю и Керченскому проливу, в 2014 году таким же образом был денонсирован договор с Украиной о пребывании Черноморского флота в связи с воссоединением Крыма с Россией", - указал замглавы МИД РФ. Законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу был одобрен Госдумой в четверг. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму 24 мая законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, законопроект размещен в думской электронной базе. В 2003 году две страны подписали этот договор, речи о госгранице в нем не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей. После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря. В мае 2022 года власти Украины заявили о закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях - Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска - из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, азовское море, госдума рф