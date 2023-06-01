https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503809.html
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля - РИА Новости, 01.06.2023
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля
Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:34
2023-06-01T12:34
2023-06-01T12:35
религия
украина
киевская область
ситуация вокруг упц
религия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам, сообщается на сайте УПЦ. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" 30 мая захватили храм Димитрия Солунского в селе Черняхов, десять человек срезали замки и вошли в храм. "Начальник отдела полиции в Киевской области, майор Лысый Андрей Викторович во время рейдерского захвата храма сторонниками ПЦУ в селе Черняхов Киевской области лично применял физическую силу в отношении священнослужителя и верующих прихода УПЦ, среди которых были и пожилые люди", - говорится в сообщении. Настоятель храма протоиерей Михаила Глущак, добавляют в УПЦ, планирует написать заявление в Государственное бюро расследований Украины. "Полиция лично применила силу ко мне. Когда я просил следственно-оперативную группу допустить меня в храм, чтобы забрать личные вещи, они взяли меня за шею и потащили. Полиция помогала им. Даже к бабушке 90-летней силу применили. Других наших прихожан пытались засунуть силой в машину и отвезти в отделение. Женщин таскали... Когда я вызвал оперативную группу, они приехали, но не хотели ничего делать, даже меня не допросили. Следователи не дали протоколы мне подписать, допрашивали только активистов ПЦУ", – приводятся на сайте слова Глущака. По словам настоятеля, что сейчас храм опечатан, "священники" ПЦУ не проводят там никаких "богослужений". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". По всей Украине сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html
https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украинская православная церковь
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля
УПЦ: украинский полицейский при рейдерском захвате храма в Черняхове напал на настоятеля
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам, сообщается на сайте
УПЦ.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" 30 мая захватили храм Димитрия Солунского в селе Черняхов, десять человек срезали замки и вошли в храм.
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"Начальник отдела полиции в Киевской области, майор Лысый Андрей Викторович во время рейдерского захвата храма сторонниками ПЦУ в селе Черняхов Киевской области лично применял физическую силу в отношении священнослужителя и верующих прихода УПЦ, среди которых были и пожилые люди", - говорится в сообщении.
Настоятель храма протоиерей Михаила Глущак, добавляют в УПЦ, планирует написать заявление в Государственное бюро расследований Украины.
"Полиция лично применила силу ко мне. Когда я просил следственно-оперативную группу допустить меня в храм, чтобы забрать личные вещи, они взяли меня за шею и потащили. Полиция помогала им. Даже к бабушке 90-летней силу применили. Других наших прихожан пытались засунуть силой в машину и отвезти в отделение. Женщин таскали... Когда я вызвал оперативную группу, они приехали, но не хотели ничего делать, даже меня не допросили. Следователи не дали протоколы мне подписать, допрашивали только активистов ПЦУ", – приводятся на сайте слова Глущака.
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По словам настоятеля, что сейчас храм опечатан, "священники" ПЦУ не проводят там никаких "богослужений".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". По всей Украине сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической УПЦ.
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