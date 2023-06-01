Рейтинг@Mail.ru
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:34 01.06.2023 (обновлено: 12:35 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503809.html
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля - РИА Новости, 01.06.2023
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля
Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:34
2023-06-01T12:35
религия
украина
киевская область
ситуация вокруг упц
религия
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875502850_60:219:538:488_1920x0_80_0_0_071d828af92805f839a82fad651487b5.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам, сообщается на сайте УПЦ. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" 30 мая захватили храм Димитрия Солунского в селе Черняхов, десять человек срезали замки и вошли в храм. "Начальник отдела полиции в Киевской области, майор Лысый Андрей Викторович во время рейдерского захвата храма сторонниками ПЦУ в селе Черняхов Киевской области лично применял физическую силу в отношении священнослужителя и верующих прихода УПЦ, среди которых были и пожилые люди", - говорится в сообщении. Настоятель храма протоиерей Михаила Глущак, добавляют в УПЦ, планирует написать заявление в Государственное бюро расследований Украины. "Полиция лично применила силу ко мне. Когда я просил следственно-оперативную группу допустить меня в храм, чтобы забрать личные вещи, они взяли меня за шею и потащили. Полиция помогала им. Даже к бабушке 90-летней силу применили. Других наших прихожан пытались засунуть силой в машину и отвезти в отделение. Женщин таскали... Когда я вызвал оперативную группу, они приехали, но не хотели ничего делать, даже меня не допросили. Следователи не дали протоколы мне подписать, допрашивали только активистов ПЦУ", – приводятся на сайте слова Глущака. По словам настоятеля, что сейчас храм опечатан, "священники" ПЦУ не проводят там никаких "богослужений". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". По всей Украине сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html
https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html
https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875502850_0:117:738:671_1920x0_80_0_0_9286a5eec5c954e1054d9a97b11eb559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украинская православная церковь
На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля

УПЦ: украинский полицейский при рейдерском захвате храма в Черняхове напал на настоятеля

© Фото : УПЦНачальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической УПЦ в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви
Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической УПЦ в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : УПЦ
Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической УПЦ в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам, сообщается на сайте УПЦ.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" 30 мая захватили храм Димитрия Солунского в селе Черняхов, десять человек срезали замки и вошли в храм.
Крест монастырского комплекса Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
"Граждан заманивают в капкан". Киев решил пойти по другому пути
10 мая, 08:00
«
"Начальник отдела полиции в Киевской области, майор Лысый Андрей Викторович во время рейдерского захвата храма сторонниками ПЦУ в селе Черняхов Киевской области лично применял физическую силу в отношении священнослужителя и верующих прихода УПЦ, среди которых были и пожилые люди", - говорится в сообщении.
Настоятель храма протоиерей Михаила Глущак, добавляют в УПЦ, планирует написать заявление в Государственное бюро расследований Украины.
"Полиция лично применила силу ко мне. Когда я просил следственно-оперативную группу допустить меня в храм, чтобы забрать личные вещи, они взяли меня за шею и потащили. Полиция помогала им. Даже к бабушке 90-летней силу применили. Других наших прихожан пытались засунуть силой в машину и отвезти в отделение. Женщин таскали... Когда я вызвал оперативную группу, они приехали, но не хотели ничего делать, даже меня не допросили. Следователи не дали протоколы мне подписать, допрашивали только активистов ПЦУ", – приводятся на сайте слова Глущака.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
"Русскому миру — конец". На что решились в Киеве
3 февраля, 08:00
По словам настоятеля, что сейчас храм опечатан, "священники" ПЦУ не проводят там никаких "богослужений".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". По всей Украине сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической УПЦ.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
"Все случится на третью Пасху": старцы предсказали исход страшных событий
17 апреля, 17:08
 
РелигияУкраинаКиевская областьСитуация вокруг УПЦРелигияУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала