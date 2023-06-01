https://ria.ru/20230601/ukraina-1875503809.html

На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля

На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля - РИА Новости, 01.06.2023

На Украине полицейский при рейдерском захвате храма УПЦ напал на настоятеля

Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:34

2023-06-01T12:34

2023-06-01T12:35

религия

украина

киевская область

ситуация вокруг упц

религия

украинская православная церковь

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начальник отдела полиции в Киевской области во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Обуховского района применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам, сообщается на сайте УПЦ. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" 30 мая захватили храм Димитрия Солунского в селе Черняхов, десять человек срезали замки и вошли в храм. "Начальник отдела полиции в Киевской области, майор Лысый Андрей Викторович во время рейдерского захвата храма сторонниками ПЦУ в селе Черняхов Киевской области лично применял физическую силу в отношении священнослужителя и верующих прихода УПЦ, среди которых были и пожилые люди", - говорится в сообщении. Настоятель храма протоиерей Михаила Глущак, добавляют в УПЦ, планирует написать заявление в Государственное бюро расследований Украины. "Полиция лично применила силу ко мне. Когда я просил следственно-оперативную группу допустить меня в храм, чтобы забрать личные вещи, они взяли меня за шею и потащили. Полиция помогала им. Даже к бабушке 90-летней силу применили. Других наших прихожан пытались засунуть силой в машину и отвезти в отделение. Женщин таскали... Когда я вызвал оперативную группу, они приехали, но не хотели ничего делать, даже меня не допросили. Следователи не дали протоколы мне подписать, допрашивали только активистов ПЦУ", – приводятся на сайте слова Глущака. По словам настоятеля, что сейчас храм опечатан, "священники" ПЦУ не проводят там никаких "богослужений". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". По всей Украине сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киевская область, ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь