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В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции - РИА Новости, 01.06.2023
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20:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ugol-1875648733.html
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции - РИА Новости, 01.06.2023
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции
Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предложил следующей зимой снова использовать выведенные ранее из эксплуатации угольные электростанции,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:16
2023-06-01T20:16
германия
бранденбург
роберт хабек
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предложил следующей зимой снова использовать выведенные ранее из эксплуатации угольные электростанции, несмотря на то, что ранее призывал отказаться от угольной электроэнергетики к 2030 году, пишет немецкая газета Bild. По словам министра, работа резервных энергоблоков угольных электростанций будет остановлена в конце июля и может быть снова начата зимой по особому разрешению, которое можно получить от ЕС. "Я должен обосновать дальнейшую эксплуатацию. Мы нуждаемся в дополнительных резервах производственных мощностей для зимы", - приводит газета слова Хабека на выступлении в государственной канцелярии в Потсдаме. Ранее министр экономики Хабек говорил о полном отказе от угольной электроэнергетики к 2030 году, однако в федеральных землях Бранденбург, Саксония и Саксония-Ангальт эксперты говорят о том, что отказ произойдет не раньше 2038 года, сообщает издание. "Дебаты о поэтапном отказе от угля будут основаны на реальности. Если электроэнергия на основе ископаемого топлива дешевле, чем электроэнергия из возобновляемых источников, это неправильно с экономической точки зрения. Вот почему мы должны снизить плату за пользование сетями", - отметил Хабек. В Германии вернули в эксплуатацию несколько угольных электростанций, выведенных в резерв и частично законсервированных в рамках программы отказа от угля в электроэнергетике для защиты климата. Как сообщали СМИ, они возобновили работу с июля 2022 до конца апреля 2023 года, однако они до сих пор работают. По их данным, как минимум одна электростанция уже сильно устарела и была фактически списана.
https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html
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германия, бранденбург, роберт хабек, евросоюз, в мире
Германия, Бранденбург, Роберт Хабек, Евросоюз, В мире
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции

Глава Минфина ФРГ Хабек хочет продолжить эксплуатацию резервных угольных электростанций

© РИА Новости / Александр ПатринВыгрузка угля к отопительному сезону
Выгрузка угля к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Выгрузка угля к отопительному сезону. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предложил следующей зимой снова использовать выведенные ранее из эксплуатации угольные электростанции, несмотря на то, что ранее призывал отказаться от угольной электроэнергетики к 2030 году, пишет немецкая газета Bild.
По словам министра, работа резервных энергоблоков угольных электростанций будет остановлена в конце июля и может быть снова начата зимой по особому разрешению, которое можно получить от ЕС.
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"Я должен обосновать дальнейшую эксплуатацию. Мы нуждаемся в дополнительных резервах производственных мощностей для зимы", - приводит газета слова Хабека на выступлении в государственной канцелярии в Потсдаме.
Ранее министр экономики Хабек говорил о полном отказе от угольной электроэнергетики к 2030 году, однако в федеральных землях Бранденбург, Саксония и Саксония-Ангальт эксперты говорят о том, что отказ произойдет не раньше 2038 года, сообщает издание.
«
"Дебаты о поэтапном отказе от угля будут основаны на реальности. Если электроэнергия на основе ископаемого топлива дешевле, чем электроэнергия из возобновляемых источников, это неправильно с экономической точки зрения. Вот почему мы должны снизить плату за пользование сетями", - отметил Хабек.
В Германии вернули в эксплуатацию несколько угольных электростанций, выведенных в резерв и частично законсервированных в рамках программы отказа от угля в электроэнергетике для защиты климата. Как сообщали СМИ, они возобновили работу с июля 2022 до конца апреля 2023 года, однако они до сих пор работают. По их данным, как минимум одна электростанция уже сильно устарела и была фактически списана.
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