https://ria.ru/20230601/ugol-1875648733.html
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции - РИА Новости, 01.06.2023
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции
Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предложил следующей зимой снова использовать выведенные ранее из эксплуатации угольные электростанции,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:16
2023-06-01T20:16
2023-06-01T20:16
германия
бранденбург
роберт хабек
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752653230_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_cf669416ebab08b07198b1199ef1a6bc.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предложил следующей зимой снова использовать выведенные ранее из эксплуатации угольные электростанции, несмотря на то, что ранее призывал отказаться от угольной электроэнергетики к 2030 году, пишет немецкая газета Bild. По словам министра, работа резервных энергоблоков угольных электростанций будет остановлена в конце июля и может быть снова начата зимой по особому разрешению, которое можно получить от ЕС. "Я должен обосновать дальнейшую эксплуатацию. Мы нуждаемся в дополнительных резервах производственных мощностей для зимы", - приводит газета слова Хабека на выступлении в государственной канцелярии в Потсдаме. Ранее министр экономики Хабек говорил о полном отказе от угольной электроэнергетики к 2030 году, однако в федеральных землях Бранденбург, Саксония и Саксония-Ангальт эксперты говорят о том, что отказ произойдет не раньше 2038 года, сообщает издание. "Дебаты о поэтапном отказе от угля будут основаны на реальности. Если электроэнергия на основе ископаемого топлива дешевле, чем электроэнергия из возобновляемых источников, это неправильно с экономической точки зрения. Вот почему мы должны снизить плату за пользование сетями", - отметил Хабек. В Германии вернули в эксплуатацию несколько угольных электростанций, выведенных в резерв и частично законсервированных в рамках программы отказа от угля в электроэнергетике для защиты климата. Как сообщали СМИ, они возобновили работу с июля 2022 до конца апреля 2023 года, однако они до сих пор работают. По их данным, как минимум одна электростанция уже сильно устарела и была фактически списана.
https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html
https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html
германия
бранденбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752653230_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02bbd1cb607471d0aae9150e33cd4652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бранденбург, роберт хабек, евросоюз, в мире
Германия, Бранденбург, Роберт Хабек, Евросоюз, В мире
В Германии предложили зимой снова использовать угольные электростанции
Глава Минфина ФРГ Хабек хочет продолжить эксплуатацию резервных угольных электростанций
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предложил следующей зимой снова использовать выведенные ранее из эксплуатации угольные электростанции, несмотря на то, что ранее призывал отказаться от угольной электроэнергетики к 2030 году, пишет немецкая газета Bild
.
По словам министра, работа резервных энергоблоков угольных электростанций будет остановлена в конце июля и может быть снова начата зимой по особому разрешению, которое можно получить от ЕС.
Русские, вон! Германия требует ядерного реванша
"Я должен обосновать дальнейшую эксплуатацию. Мы нуждаемся в дополнительных резервах производственных мощностей для зимы", - приводит газета слова Хабека на выступлении в государственной канцелярии в Потсдаме.
Ранее министр экономики Хабек говорил о полном отказе от угольной электроэнергетики к 2030 году, однако в федеральных землях Бранденбург, Саксония и Саксония-Ангальт эксперты говорят о том, что отказ произойдет не раньше 2038 года, сообщает издание.
«
"Дебаты о поэтапном отказе от угля будут основаны на реальности. Если электроэнергия на основе ископаемого топлива дешевле, чем электроэнергия из возобновляемых источников, это неправильно с экономической точки зрения. Вот почему мы должны снизить плату за пользование сетями", - отметил Хабек.
В Германии вернули в эксплуатацию несколько угольных электростанций, выведенных в резерв и частично законсервированных в рамках программы отказа от угля в электроэнергетике для защиты климата. Как сообщали СМИ, они возобновили работу с июля 2022 до конца апреля 2023 года, однако они до сих пор работают. По их данным, как минимум одна электростанция уже сильно устарела и была фактически списана.
Триумф зеленой повестки: электричество в Европе стало бесплатным