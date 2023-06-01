https://ria.ru/20230601/ubiystvo-1875630142.html

В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 01.06.2023

В Ростовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Полиция в Ростовской области задержала ранее судимого 32-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и покушении на убийство в лесополосе в хуторе... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:31

2023-06-01T18:31

2023-06-01T18:31

происшествия

россия

ростовская область

ирина волк

каменский район

убийство

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости. Полиция в Ростовской области задержала ранее судимого 32-летнего мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и покушении на убийство в лесополосе в хуторе Уляшкин Каменского района, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Каменский" Ростовской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления на хуторе Уляшкин", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина приехал к бывшей супруге, чтобы забрать полуторогодовалого сына. Однако женщина отказалась отдавать ребенка. В ходе возникшего конфликта с родственниками женщины, злоумышленник достал пистолет, выстрелил несколько раз, после чего скрылся. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением была доставлена в медучреждение, ей была оказана необходимая помощь. Злоумышленника искали в течение двух недель оперативники, участковые инспекторы полиции и представители других подразделений, в том числе сотрудники областного главка. "В настоящее время фигурант задержан полицейскими в лесополосе на расстоянии около 20 километров от места преступления и будет доставлен в следственные органы", - уточнили в МВД России. СУСК РФ по региону по данному факту возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц) и части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

https://ria.ru/20230601/ubiystvo-1875610161.html

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875367650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ростовская область, ирина волк, каменский район, убийство, министерство внутренних дел рф (мвд россии)