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В Архангельской области раскрыли убийство в духе Достоевского - РИА Новости, 01.06.2023
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17:24 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ubiystvo-1875610161.html
В Архангельской области раскрыли убийство в духе Достоевского
В Архангельской области раскрыли убийство в духе Достоевского - РИА Новости, 01.06.2023
В Архангельской области раскрыли убийство в духе Достоевского
Житель Коряжмы Архангельской области предстанет перед судом за убийство молотком пожилой женщины, которую обвиняемый ограбил и поджег, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:24
2023-06-01T17:24
происшествия
архангельская область
коряжма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Житель Коряжмы Архангельской области предстанет перед судом за убийство молотком пожилой женщины, которую обвиняемый ограбил и поджег, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Сорокатрехлетний житель Коряжмы обвиняется в том, что в феврале 2017 года решил ограбить престарелую одинокую женщину и пришел к ее квартире, вооружившись молотком. "Обвиняемый, используя надуманный повод, незаконно проник в квартиру, где напал на потерпевшую и нанес ей не менее трех ударов молотком по голове... Он обыскал квартиру и похитил имущество на общую сумму 1450 рублей", - рассказали в прокуратуре. Желая замести следы, злоумышленник поджег кровать, на которой лежала потерпевшая, и покинул квартиру. Пожар потушили сотрудники МЧС, женщину доставили в больницу, но спасти ее медики не смогли. "По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз личность преступника установлена. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал", - говорится в сообщении. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20230601/mladenets-1875487634.html
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архангельская область
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происшествия, архангельская область, коряжма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Архангельская область, Коряжма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Архангельской области раскрыли убийство в духе Достоевского

В Архангельской области нашли мужчину, ограбившего и убившего молотком пожилую женщину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Житель Коряжмы Архангельской области предстанет перед судом за убийство молотком пожилой женщины, которую обвиняемый ограбил и поджег, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Сорокатрехлетний житель Коряжмы обвиняется в том, что в феврале 2017 года решил ограбить престарелую одинокую женщину и пришел к ее квартире, вооружившись молотком.
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"Обвиняемый, используя надуманный повод, незаконно проник в квартиру, где напал на потерпевшую и нанес ей не менее трех ударов молотком по голове... Он обыскал квартиру и похитил имущество на общую сумму 1450 рублей", - рассказали в прокуратуре.
Желая замести следы, злоумышленник поджег кровать, на которой лежала потерпевшая, и покинул квартиру. Пожар потушили сотрудники МЧС, женщину доставили в больницу, но спасти ее медики не смогли.
"По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз личность преступника установлена. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал", - говорится в сообщении.
Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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ПроисшествияАрхангельская областьКоряжмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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