https://ria.ru/20230601/tury-1875635299.html

Туроператоры продали половину летних путевок по России

Туроператоры продали половину летних путевок по России - РИА Новости, 01.06.2023

Туроператоры продали половину летних путевок по России

Туроператоры продали на лето уже около половины путевок по России от планируемого объема, наибольшим спросом пользуются поездки в Краснодарский край,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:43

2023-06-01T19:43

2023-06-01T19:43

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Туроператоры продали на лето уже около половины путевок по России от планируемого объема, наибольшим спросом пользуются поездки в Краснодарский край, Минеральные Воды, Москву и Санкт-Петербург, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Сейчас у нас продано примерно 50 процентов летних путевок по России от ожидаемого объема и примерно 45 процентов, если говорить годе, - сказал Ромашкин, - Если в целом люди взяли курс на сбережение и разумную экономию, то в туризме - готовы покупать и делают это заранее". Он отметил, что рост продаж туров в самые популярные регионы, в числе которых Краснодарский край, за первые пять месяцев составил 27 процентов по сравнению с прошлым годом. В Кавказские Минеральные Воды - 25 процентов, в Москву - 19 процентов, в Санкт-Петербург - 11 процентов. При этом продажи путевок в Крым упали на 31 процент. По данным вице-президента АТОР, продажи с января по конец мая в Дагестан выросли на 66 процентов, а в Калининградскую область - на 16 процентов, Адыгея прибавила шесть процентов, а Байкал и Алтай - по три и два процента соответственно относительно предыдущего года. "В среднем мы рассчитываем, что все направления, даже с учетом падающего Крыма, покажут прирост - порядка 15 процентов в среднем по России за сезон, если не случится какого-то события, которое опять заставит туристов ждать", - указал он.

https://ria.ru/20230601/otdykh-1875373749.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, отдых в россии