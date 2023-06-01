https://ria.ru/20230601/trevoga-1875489489.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Позже ее отменили. Тревога в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской вновь была объявлена около 11.30 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу