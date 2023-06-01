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В Хабаровском крае подростка насмерть задавило бетонной плитой - РИА Новости, 01.06.2023
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06:43 01.06.2023 (обновлено: 07:48 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/tragediya-1875449635.html
В Хабаровском крае подростка насмерть задавило бетонной плитой
В Хабаровском крае подростка насмерть задавило бетонной плитой - РИА Новости, 01.06.2023
В Хабаровском крае подростка насмерть задавило бетонной плитой
Подростка насмерть задавило бетонной плитой в заброшенном здании в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T06:43
2023-06-01T07:48
происшествия
хабаровский край
хабаровский район
солнечный
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ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Подростка насмерть задавило бетонной плитой в заброшенном здании в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, трагедия случилась накануне вечером. "На заброшенном объекте по улице Солнечной в селе Некрасовка находились пятеро несовершеннолетних, один из которых прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению перекрытия. Подростка придавило бетонной плитой. От полученных травм 15-летний мальчик скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе прокурорской проверки оценят деятельность должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта.Как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи дадут правовую оценку мерам по консервации заброшенного здания и ограничению к нему доступа посторонних лиц.
https://ria.ru/20230531/postradavshie-1875393246.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровский район, солнечный
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровский район, Солнечный
В Хабаровском крае подростка насмерть задавило бетонной плитой

Прокуратура: в Хабаровском крае подростка насмерть задавило бетонной плитой

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Подростка насмерть задавило бетонной плитой в заброшенном здании в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, трагедия случилась накануне вечером.
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"На заброшенном объекте по улице Солнечной в селе Некрасовка находились пятеро несовершеннолетних, один из которых прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению перекрытия. Подростка придавило бетонной плитой. От полученных травм 15-летний мальчик скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе прокурорской проверки оценят деятельность должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта.
Как сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи дадут правовую оценку мерам по консервации заброшенного здания и ограничению к нему доступа посторонних лиц.
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ПроисшествияХабаровский крайХабаровский районСолнечный
 
 
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