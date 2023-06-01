https://ria.ru/20230601/terror-1875630459.html

Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом

Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом - РИА Новости, 01.06.2023

Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:32

2023-06-01T18:32

2023-06-01T18:32

украина

россия

волгоградская область

атака украинских беспилотников на москву

дмитрий медведев

бпла

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб военным объектам. Медведев посетил в четверг общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области. "Всем же понятно, что это террористическая атака. Это не военное сражение и не военное действие. Она не укладывается в правила ведения войны. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению и только, потому что те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используются, не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам госуправления. Значит, цель простая – причинить ущерб, повреждения гражданскому населению. Это террористический акт", - сказал он.

https://ria.ru/20230531/demarsh-1875428210.html

украина

россия

волгоградская область

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украина, россия, волгоградская область, атака украинских беспилотников на москву, дмитрий медведев, бпла, вооруженные силы украины