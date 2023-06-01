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Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом - РИА Новости, 01.06.2023
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18:32 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/terror-1875630459.html
Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом
Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом - РИА Новости, 01.06.2023
Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:32
2023-06-01T18:32
украина
россия
волгоградская область
атака украинских беспилотников на москву
дмитрий медведев
бпла
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб военным объектам. Медведев посетил в четверг общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области. "Всем же понятно, что это террористическая атака. Это не военное сражение и не военное действие. Она не укладывается в правила ведения войны. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению и только, потому что те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используются, не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам госуправления. Значит, цель простая – причинить ущерб, повреждения гражданскому населению. Это террористический акт", - сказал он.
https://ria.ru/20230531/demarsh-1875428210.html
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украина, россия, волгоградская область, атака украинских беспилотников на москву, дмитрий медведев, бпла, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Волгоградская область, Атака украинских беспилотников на Москву, Дмитрий Медведев, БПЛА, Вооруженные силы Украины
Медведев назвал атаки Украины по России терроризмом

Медведев назвал атаки Украины на Россию террористическими, а не военными действиями

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал террористической атаку беспилотниками со стороны Украины, заявив, что эти средства поражения не могут причинить ущерб военным объектам.
Медведев посетил в четверг общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области.
"Всем же понятно, что это террористическая атака. Это не военное сражение и не военное действие. Она не укладывается в правила ведения войны. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению и только, потому что те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используются, не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам госуправления. Значит, цель простая – причинить ущерб, повреждения гражданскому населению. Это террористический акт", - сказал он.
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УкраинаРоссияВолгоградская областьАтака украинских беспилотников на МосквуДмитрий МедведевБПЛАВооруженные силы Украины
 
 
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