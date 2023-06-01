https://ria.ru/20230601/terakt-1875632602.html
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко - РИА Новости, 01.06.2023
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко
Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:41
2023-06-01T18:41
2023-06-01T18:44
россия
украина
дмитрий медведев
волгоградская область
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посетил в четверг Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области. "На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Эта контртеррористическая борьба - это по сути то, во что в значительной степени превратилась специальная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей", - сказал он. Он добавил, что за Украиной стоят США и страны Европы, которые "встали на тропу войны" с Россией.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
россия
украина
волгоградская область
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, волгоградская область, сша, европа
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Волгоградская область, США, Европа
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко
Медведев после атак Украины заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко