https://ria.ru/20230601/terakt-1875632602.html

Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко

Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко - РИА Новости, 01.06.2023

Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко

Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:41

2023-06-01T18:41

2023-06-01T18:44

россия

украина

дмитрий медведев

волгоградская область

сша

европа

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посетил в четверг Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области. "На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Эта контртеррористическая борьба - это по сути то, во что в значительной степени превратилась специальная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей", - сказал он. Он добавил, что за Украиной стоят США и страны Европы, которые "встали на тропу войны" с Россией.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

россия

украина

волгоградская область

сша

европа

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2023

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россия, украина, дмитрий медведев, волгоградская область, сша, европа