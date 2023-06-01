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Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко - РИА Новости, 01.06.2023
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18:41 01.06.2023 (обновлено: 18:44 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/terakt-1875632602.html
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко - РИА Новости, 01.06.2023
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко
Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:41
2023-06-01T18:44
россия
украина
дмитрий медведев
волгоградская область
сша
европа
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев посетил в четверг Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области. "На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Эта контртеррористическая борьба - это по сути то, во что в значительной степени превратилась специальная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей", - сказал он. Он добавил, что за Украиной стоят США и страны Европы, которые "встали на тропу войны" с Россией.
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россия
украина
волгоградская область
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россия, украина, дмитрий медведев, волгоградская область, сша, европа
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Волгоградская область, США, Европа
Медведев заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко

Медведев после атак Украины заявил, что отвечать на теракты нужно максимально жестко

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия должна максимально жестко отвечать на теракты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев посетил в четверг Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области.
"На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Эта контртеррористическая борьба - это по сути то, во что в значительной степени превратилась специальная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей", - сказал он. Он добавил, что за Украиной стоят США и страны Европы, которые "встали на тропу войны" с Россией.
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РоссияУкраинаДмитрий МедведевВолгоградская областьСШАЕвропа
 
 
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