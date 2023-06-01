https://ria.ru/20230601/telefony-1875544908.html
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле - РИА Новости, 01.06.2023
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:40
2023-06-01T14:40
2023-06-01T14:47
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что этот вопрос в ведении спецслужб. "Мне неизвестно об этом. Я еще раз повторяю, эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб. Мне об этом ничего неизвестно", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли случаи "заражения" телефонов в Кремле. ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле
Песков заявил, что ему неизвестно о случаях заражения шпионским ПО телефонов в Кремле