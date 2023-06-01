https://ria.ru/20230601/telefony-1875544908.html

Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле

Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле - РИА Новости, 01.06.2023

Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:40

2023-06-01T14:40

2023-06-01T14:47

россия

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_87cef5f382994b828073ca3e58f4b919.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что этот вопрос в ведении спецслужб. "Мне неизвестно об этом. Я еще раз повторяю, эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб. Мне об этом ничего неизвестно", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли случаи "заражения" телефонов в Кремле. ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.

https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии