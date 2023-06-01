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Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле - РИА Новости, 01.06.2023
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14:40 01.06.2023 (обновлено: 14:47 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/telefony-1875544908.html
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле - РИА Новости, 01.06.2023
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:40
2023-06-01T14:47
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что этот вопрос в ведении спецслужб. "Мне неизвестно об этом. Я еще раз повторяю, эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб. Мне об этом ничего неизвестно", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли случаи "заражения" телефонов в Кремле. ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
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россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Песков ответил на вопрос о "заражении" телефонов в Кремле

Песков заявил, что ему неизвестно о случаях заражения шпионским ПО телефонов в Кремле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о каких-либо случаях "заражения" телефонов в Кремле, а также напомнил, что этот вопрос в ведении спецслужб.
«
"Мне неизвестно об этом. Я еще раз повторяю, эти вопросы относятся к категории таких специфичных вопросов, которые в ведении специальных служб. Мне об этом ничего неизвестно", - сказал Песков на вопрос журналистов, есть ли случаи "заражения" телефонов в Кремле.
ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
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РоссияДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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