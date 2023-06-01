https://ria.ru/20230601/tekhnologiya-1875453549.html

В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток

В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток - РИА Новости, 01.06.2023

В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток

Российские ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:22

2023-06-01T08:22

2023-06-01T08:22

наука

россия

первый мгму имени сеченова

российский научный фонд

российская академия наук

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли создать технологию трехмерной биопечати человеческой ткани из живых клеток, это достижение позволяет печатать органы и ткани для конкретного человека, сообщили РИА Новости в МГМУ. Авторы работы провели полный цикл 3D-биопечати и получили тканевый биоэквивалент — искусственный аналог живой человеческой ткани. Для начала специалисты взяли два типа человеческих стволовых мезенхимных стромальных клеток (МСК) — из жировой ткани и слизистой оболочки десны. Из них сформировали сфероиды (агрегаты клеток в виде шариков), которые в 3D-принтере используются в качестве строительных блоков. Параллельно ученые специальным образом подготовили биочернила для 3D-принтера. В ходе работы выяснилось, что напечатанные с помощью биопринтера тканевые эквиваленты обладают рядом преимуществ, так как они показали большую функциональность. Другой важный вывод ученых заключается в важности изначально правильного выбора материала для биопечати, так как свойства будущего тканевого эквивалента зависят от исходных клеток. Мезенхимные стромальные клетки десны больше подойдут для создания сосуда или кости, а МСК жировой ткани — для получения кожных имплантов. В ходе исследования командой был получен полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. В будущем его можно будет применять для лечения диабетических и трофических язв, незаживающих ран, ожогов и других дефектов, имеющих затрудненную регенерацию при существующих методах лечения. Кроме того, получение таких биоэквивалентов позволит сократить исследования на животных и сделает технологии регенеративной медицины более этичными. Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20230524/nauka-1873592802.html

https://ria.ru/20230417/operatsiya-1865868710.html

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россия, первый мгму имени сеченова, российский научный фонд, российская академия наук, здоровье - общество