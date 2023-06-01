https://ria.ru/20230601/tekhnologiya-1875453549.html
В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток
В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток - РИА Новости, 01.06.2023
В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток
Российские ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:22
2023-06-01T08:22
2023-06-01T08:22
наука
россия
первый мгму имени сеченова
российский научный фонд
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли создать технологию трехмерной биопечати человеческой ткани из живых клеток, это достижение позволяет печатать органы и ткани для конкретного человека, сообщили РИА Новости в МГМУ. Авторы работы провели полный цикл 3D-биопечати и получили тканевый биоэквивалент — искусственный аналог живой человеческой ткани. Для начала специалисты взяли два типа человеческих стволовых мезенхимных стромальных клеток (МСК) — из жировой ткани и слизистой оболочки десны. Из них сформировали сфероиды (агрегаты клеток в виде шариков), которые в 3D-принтере используются в качестве строительных блоков. Параллельно ученые специальным образом подготовили биочернила для 3D-принтера. В ходе работы выяснилось, что напечатанные с помощью биопринтера тканевые эквиваленты обладают рядом преимуществ, так как они показали большую функциональность. Другой важный вывод ученых заключается в важности изначально правильного выбора материала для биопечати, так как свойства будущего тканевого эквивалента зависят от исходных клеток. Мезенхимные стромальные клетки десны больше подойдут для создания сосуда или кости, а МСК жировой ткани — для получения кожных имплантов. В ходе исследования командой был получен полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. В будущем его можно будет применять для лечения диабетических и трофических язв, незаживающих ран, ожогов и других дефектов, имеющих затрудненную регенерацию при существующих методах лечения. Кроме того, получение таких биоэквивалентов позволит сократить исследования на животных и сделает технологии регенеративной медицины более этичными. Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20230524/nauka-1873592802.html
https://ria.ru/20230417/operatsiya-1865868710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, первый мгму имени сеченова, российский научный фонд, российская академия наук, здоровье - общество
Наука, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова, Российский научный фонд, Российская академия наук, Здоровье - Общество
В России создали технологию 3D-печати ткани человека из живых клеток
Российские ученые создали технологию трехмерной биопечати ткани человека из живых клеток
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские ученые из Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Центра химической физики имени Семенова РАН смогли создать технологию трехмерной биопечати человеческой ткани из живых клеток, это достижение позволяет печатать органы и ткани для конкретного человека, сообщили РИА Новости в МГМУ.
Авторы работы провели полный цикл 3D-биопечати и получили тканевый биоэквивалент — искусственный аналог живой человеческой ткани.
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Для начала специалисты взяли два типа человеческих стволовых мезенхимных стромальных клеток (МСК) — из жировой ткани и слизистой оболочки десны. Из них сформировали сфероиды (агрегаты клеток в виде шариков), которые в 3D-принтере используются в качестве строительных блоков. Параллельно ученые специальным образом подготовили биочернила для 3D-принтера.
В ходе работы выяснилось, что напечатанные с помощью биопринтера тканевые эквиваленты обладают рядом преимуществ, так как они показали большую функциональность. Другой важный вывод ученых заключается в важности изначально правильного выбора материала для биопечати, так как свойства будущего тканевого эквивалента зависят от исходных клеток. Мезенхимные стромальные клетки десны больше подойдут для создания сосуда или кости, а МСК жировой ткани — для получения кожных имплантов.
В ходе исследования командой был получен полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. В будущем его можно будет применять для лечения диабетических и трофических язв, незаживающих ран, ожогов и других дефектов, имеющих затрудненную регенерацию при существующих методах лечения. Кроме того, получение таких биоэквивалентов позволит сократить исследования на животных и сделает технологии регенеративной медицины более этичными.
Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
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