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Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России - РИА Новости, 01.06.2023
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России
Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:38
2023-06-01T21:38
2023-06-01T21:58
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дмитрий медведев
безопасность
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды Вооруженных сил приняли более 134 тысяч человек, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - заявил Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область, разместив запись в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, он подчеркнул, что по данным минобороны России, с 1 января по 31 мая 2023 года ряды Вооруженных сил пополнили более 134 тысяч человек.Ранее Медведев сообщал, что с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил РФ приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20230601/rszo-1875442083.html
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россия, дмитрий медведев, безопасность, технологии, волгоградская область
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Технологии, Волгоградская область
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России
Медведев: Россия вышла на фантастический уровень выпуска военной техники