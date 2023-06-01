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Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России - РИА Новости, 01.06.2023
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21:38 01.06.2023 (обновлено: 21:58 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/tekhnika-1875658072.html
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России - РИА Новости, 01.06.2023
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России
Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:38
2023-06-01T21:58
россия
дмитрий медведев
безопасность
технологии
волгоградская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды Вооруженных сил приняли более 134 тысяч человек, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - заявил Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область, разместив запись в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, он подчеркнул, что по данным минобороны России, с 1 января по 31 мая 2023 года ряды Вооруженных сил пополнили более 134 тысяч человек.Ранее Медведев сообщал, что с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил РФ приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тысячи человек.
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россия, дмитрий медведев, безопасность, технологии, волгоградская область
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Технологии, Волгоградская область
Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России

Медведев: Россия вышла на фантастический уровень выпуска военной техники

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды Вооруженных сил приняли более 134 тысяч человек, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - заявил Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область, разместив запись в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, он подчеркнул, что по данным минобороны России, с 1 января по 31 мая 2023 года ряды Вооруженных сил пополнили более 134 тысяч человек.
Ранее Медведев сообщал, что с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил РФ приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тысячи человек.
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Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с умными боеприпасами
Вчера, 03:07
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьТехнологииВолгоградская область
 
 
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