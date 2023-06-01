https://ria.ru/20230601/tavrida-1875492888.html

"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты

"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты - РИА Новости, 01.06.2023

"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты

Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами?

2023-06-01T12:00

2023-06-01T12:00

2023-06-01T13:13

яснопонятно

фестиваль "таврида — арт"

таврида (форум)

образование - общество

образование

культура

искусство

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"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами? audio/mpeg

"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами? audio/mpeg

Об этом нам рассказал генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" и руководитель проекта Арт-кластер "Таврида" Сергей Першин."Таврида" - проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, среда единомышленников и оптимальное пространство для учебы, дискуссий и отдыха.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes, Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Ирина КолгановаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фестиваль "таврида — арт", таврида (форум), аудио, образование - общество, образование, культура, искусство, молодые специалисты