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"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты
"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты - РИА Новости, 01.06.2023
"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты
Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами?
2023-06-01T12:00
2023-06-01T12:00
2023-06-01T13:13
яснопонятно
фестиваль "таврида — арт"
таврида (форум)
образование - общество
образование
культура
искусство
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"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты
Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами?
audio/mpeg
"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты
Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами?
audio/mpeg
Об этом нам рассказал генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" и руководитель проекта Арт-кластер "Таврида" Сергей Першин."Таврида" - проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, среда единомышленников и оптимальное пространство для учебы, дискуссий и отдыха.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes, Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Ирина КолгановаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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ЯсноПонятно, Фестиваль "Таврида — АРТ", Таврида (форум), Образование - Общество, Образование, Культура, Искусство, Молодые специалисты
"Правило пяти вопросов". Как устроена "Таврида" и ее проекты
Таврида — не только античное название Крыма, но и крупнейший в России арт-кластер, который уже 8 лет объединяет тысячи молодых талантов по всей стране. Как устроена "Таврида" за кулисами? Почему, организуя мероприятия таких масштабов, важно слушать друг друга? И за каким форматом обучения будущее — классическими лекциями или краткими интенсивами?