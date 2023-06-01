Рейтинг@Mail.ru
В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 01.06.2023 (обновлено: 19:36 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/taurus-1875642178.html
В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет
В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 01.06.2023
В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет
Германия еще не приняла решения по запросу Украины о поставках ей дальнобойных ракет Taurus, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:35
2023-06-01T19:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
борис писториус
сергей лавров
нато
германия
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Германия еще не приняла решения по запросу Украины о поставках ей дальнобойных ракет Taurus, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. На прошлой неделе немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии немецко-шведские крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. "Мы к этому относимся очень сдержанно, я всегда четко об этом говорил. И эта точка зрения не изменилась" - заявил Писториус в ходе визита в федеральное управление кадров вооруженных сил в Кёльне, сообщает телеканал NTV. По словам министра обороны, решения по запросу Украины пока нет. Ранее член комитета по международным делам бундестага и эксперт по оборонным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью немецкой медиагруппе RND заявил, что Берлину следует отказаться от "красных линий" и поставить Украине данные ракеты с радиусом действия до 500 километров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230531/evropa-1875400853.html
https://ria.ru/20230529/aktivist-1874729013.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, германия, хдс/хсс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, Германия, ХДС/ХСС
В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

Писториус заявил, что ФРГ пока не собирается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Германия еще не приняла решения по запросу Украины о поставках ей дальнобойных ракет Taurus, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.
На прошлой неделе немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии немецко-шведские крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины
31 мая, 18:42
"Мы к этому относимся очень сдержанно, я всегда четко об этом говорил. И эта точка зрения не изменилась" - заявил Писториус в ходе визита в федеральное управление кадров вооруженных сил в Кёльне, сообщает телеканал NTV.
По словам министра обороны, решения по запросу Украины пока нет.
Ранее член комитета по международным делам бундестага и эксперт по оборонным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью немецкой медиагруппе RND заявил, что Берлину следует отказаться от "красных линий" и поставить Украине данные ракеты с радиусом действия до 500 километров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Французский активист назвал преступлением поставки Парижем оружия Украине
29 мая, 04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТОГерманияХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала