https://ria.ru/20230601/taurus-1875642178.html

В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 01.06.2023

В Германии ответили на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

Германия еще не приняла решения по запросу Украины о поставках ей дальнобойных ракет Taurus, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:35

2023-06-01T19:35

2023-06-01T19:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

борис писториус

сергей лавров

нато

германия

хдс/хсс

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Германия еще не приняла решения по запросу Украины о поставках ей дальнобойных ракет Taurus, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. На прошлой неделе немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии немецко-шведские крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. "Мы к этому относимся очень сдержанно, я всегда четко об этом говорил. И эта точка зрения не изменилась" - заявил Писториус в ходе визита в федеральное управление кадров вооруженных сил в Кёльне, сообщает телеканал NTV. По словам министра обороны, решения по запросу Украины пока нет. Ранее член комитета по международным делам бундестага и эксперт по оборонным вопросам Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью немецкой медиагруппе RND заявил, что Берлину следует отказаться от "красных линий" и поставить Украине данные ракеты с радиусом действия до 500 километров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230531/evropa-1875400853.html

https://ria.ru/20230529/aktivist-1874729013.html

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украина, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, германия, хдс/хсс