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В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке
В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке - РИА Новости, 01.06.2023
В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке
Уголовное дело о халатности возбудили в Чувашии после смерти в больнице пациента, которого везли до скорой помощи на садовой тачке из-за аварийного состояния... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:30
2023-06-01T15:30
2023-06-01T15:30
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Чувашии после смерти в больнице пациента, которого везли до скорой помощи на садовой тачке из-за аварийного состояния моста и дороги в деревне, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Днем 28 мая в деревне Голов Красноармейского муниципального округа автомобиль скорой помощи не смог проехать к пациенту, так как мост и дорога находились "в ненадлежащем состоянии". В результате мужчину пришлось транспортировать в хозяйственной тележке. На следующий день он скончался в реанимации. "Это стало возможным в результате бездействия должностных лиц администрации Красноармейского муниципального округа, допустивших ненадлежащее состояние автомобильной дороги в населенном пункте и не принявших своевременных мер к её ремонту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Красноармейское — Трак Ен" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как местные жители вместе с фельдшерами везут пациента до скорой помощи на садовой тачке "из-за аварийного состояния моста в деревне Голов". В минтрансе республики агентству рассказали о предстоящем ремонте моста, добавив, что он и сейчас в рабочем состоянии. Минздрав республики через два дня сообщил, что мужчина скончался в больнице, однако это, по словам чиновников, не связано с необычным способом его транспортировки. Утверждается, что к смерти пациента привели серьезные осложнения сопутствующих заболеваний, которые усугубили его состояние.
https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856605059.html
https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке
СК в Чувашии возбудил дело о халатности после смерти пациента, которого везли на тачке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбудили в Чувашии после смерти в больнице пациента, которого везли до скорой помощи на садовой тачке из-за аварийного состояния моста и дороги в деревне, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Днем 28 мая в деревне Голов Красноармейского муниципального округа автомобиль скорой помощи не смог проехать к пациенту, так как мост и дорога находились "в ненадлежащем состоянии". В результате мужчину пришлось транспортировать в хозяйственной тележке. На следующий день он скончался в реанимации.
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"Это стало возможным в результате бездействия должностных лиц администрации Красноармейского муниципального округа, допустивших ненадлежащее состояние автомобильной дороги в населенном пункте и не принявших своевременных мер к её ремонту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Ранее в группе "Красноармейское — Трак Ен" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как местные жители вместе с фельдшерами везут пациента до скорой помощи на садовой тачке "из-за аварийного состояния моста в деревне Голов".
В минтрансе республики агентству рассказали о предстоящем ремонте моста, добавив, что он и сейчас в рабочем состоянии. Минздрав республики через два дня сообщил, что мужчина скончался в больнице, однако это, по словам чиновников, не связано с необычным способом его транспортировки. Утверждается, что к смерти пациента привели серьезные осложнения сопутствующих заболеваний, которые усугубили его состояние.
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