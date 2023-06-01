https://ria.ru/20230601/tachka-1875567989.html

В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке

В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке - РИА Новости, 01.06.2023

В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке

Уголовное дело о халатности возбудили в Чувашии после смерти в больнице пациента, которого везли до скорой помощи на садовой тачке из-за аварийного состояния... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:30

2023-06-01T15:30

2023-06-01T15:30

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Чувашии после смерти в больнице пациента, которого везли до скорой помощи на садовой тачке из-за аварийного состояния моста и дороги в деревне, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Днем 28 мая в деревне Голов Красноармейского муниципального округа автомобиль скорой помощи не смог проехать к пациенту, так как мост и дорога находились "в ненадлежащем состоянии". В результате мужчину пришлось транспортировать в хозяйственной тележке. На следующий день он скончался в реанимации. "Это стало возможным в результате бездействия должностных лиц администрации Красноармейского муниципального округа, допустивших ненадлежащее состояние автомобильной дороги в населенном пункте и не принявших своевременных мер к её ремонту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Красноармейское — Трак Ен" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как местные жители вместе с фельдшерами везут пациента до скорой помощи на садовой тачке "из-за аварийного состояния моста в деревне Голов". В минтрансе республики агентству рассказали о предстоящем ремонте моста, добавив, что он и сейчас в рабочем состоянии. Минздрав республики через два дня сообщил, что мужчина скончался в больнице, однако это, по словам чиновников, не связано с необычным способом его транспортировки. Утверждается, что к смерти пациента привели серьезные осложнения сопутствующих заболеваний, которые усугубили его состояние.

https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856605059.html

https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)