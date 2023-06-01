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Страны БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане
Страны БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане - РИА Новости, 01.06.2023
Страны БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане
Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане и призвали немедленно прекратить боевые действия, говорится в совместном заявлении. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:14
2023-06-01T22:14
2023-06-01T22:14
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане и призвали немедленно прекратить боевые действия, говорится в совместном заявлении. "Министры выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий, а также к беспрепятственному доступу населения Судана к гуманитарной помощи", - заявили главы дипломатических ведомств стран БРИКС. Они приветствовали усилия Африканского союза, Лиги арабских государств, ООН и ее Совета Безопасности по поиску решений продолжающегося кризиса. Встреча глав МИД БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
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в мире, судан, кейптаун, россия, сергей лавров, брикс, африканский союз, лига арабских государств
В мире, Судан, Кейптаун, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Африканский союз, Лига арабских государств
Страны БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане
Главы МИД стран БРИКС выразили обеспокоенность вспышкой насилия в Судане