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Фарерские острова хотят ограничить доступ в порты для российских судов - РИА Новости, 01.06.2023
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15:18 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/suda-1875559796.html
Фарерские острова хотят ограничить доступ в порты для российских судов
Фарерские острова хотят ограничить доступ в порты для российских судов - РИА Новости, 01.06.2023
Фарерские острова хотят ограничить доступ в порты для российских судов
Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, намерены ограничить доступ в свои порты для российских судов и планируют к сентябрю решить... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:18
2023-06-01T15:18
в мире
фарерские острова
россия
дания
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, намерены ограничить доступ в свои порты для российских судов и планируют к сентябрю решить вопрос о возможном выходе из рыболовного соглашения с РФ, сообщает Датское радио со ссылкой на лагмана Фарерских островов Акселя Йоханнесена. "Фарерские острова ограничат доступ для российских судов, которые могут швартоваться и перегружать свой улов в фарерских портах... до сентября правительство решит, продлевать ли драгоценное и противоречивое рыболовное соглашение с Россией или нет", - говорится в сообщении радио. При этом деталей относительно намерений властей Фарерских островов не приводится. По данным Датского радио, введение ограничений для России будет означать, что российские суда смогут переваливать значительно меньше грузов, чем сегодня. Отмечается, что за последнее время российские суда погрузили около 400 тонн грузов в Фарерских портах. В начале мая посол России в Копенгагене Владимир Барбин уличил ряд датских политиков и СМИ в попытке разрушить сотрудничество между РФ и Фарерскими островами в сфере рыболовства. В соответствии с соглашением между РФ и Фарерскими островами Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах. Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году.
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в мире, фарерские острова, россия, дания, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Фарерские острова, Россия, Дания, Санкции, Санкции в отношении России
Фарерские острова хотят ограничить доступ в порты для российских судов

Фарерские острова заявили о намерении ограничить доступ в свои порты для российских судов

CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / GásadalurДеревня Гасадалур, Фарерские острова
Деревня Гасадалур, Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / Gásadalur
Деревня Гасадалур, Фарерские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, намерены ограничить доступ в свои порты для российских судов и планируют к сентябрю решить вопрос о возможном выходе из рыболовного соглашения с РФ, сообщает Датское радио со ссылкой на лагмана Фарерских островов Акселя Йоханнесена.
«
"Фарерские острова ограничат доступ для российских судов, которые могут швартоваться и перегружать свой улов в фарерских портах... до сентября правительство решит, продлевать ли драгоценное и противоречивое рыболовное соглашение с Россией или нет", - говорится в сообщении радио. При этом деталей относительно намерений властей Фарерских островов не приводится.
По данным Датского радио, введение ограничений для России будет означать, что российские суда смогут переваливать значительно меньше грузов, чем сегодня. Отмечается, что за последнее время российские суда погрузили около 400 тонн грузов в Фарерских портах.
В начале мая посол России в Копенгагене Владимир Барбин уличил ряд датских политиков и СМИ в попытке разрушить сотрудничество между РФ и Фарерскими островами в сфере рыболовства.
В соответствии с соглашением между РФ и Фарерскими островами Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах. Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году.
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