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Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 01.06.2023 (обновлено: 14:36 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/su-25-1875516290.html
Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 01.06.2023
Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 17 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", сообщили в четверг в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:16
2023-06-01T14:36
специальная военная операция на украине
су-25
россия
украина
запорожская область
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 17 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 430 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9348 танков и других боевых бронированных машин, 1104 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10586 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков об уничтожении украинского Су-25 в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 17 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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су-25, россия, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Россия, Украина, Запорожская область
Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Минобороны: силы ПВО сбили украинский Су-25 в районе Новоандреевки в Запорожской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 17 беспилотников и 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 430 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9348 танков и других боевых бронированных машин, 1104 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4954 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10586 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-25РоссияУкраинаЗапорожская область
 
 
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