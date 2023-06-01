https://ria.ru/20230601/stikhi-1875628982.html
RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь"
RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 01.06.2023
RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь"
Телеканал RT представит сборник стихов и проведет поэтический вечер на книжном фестивале "Красная площадь", сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:28
2023-06-01T18:28
2023-06-01T18:46
донбасс
россия
украина
маргарита симоньян
александр пелевин (писатель)
литрес
эксмо
книжный фестиваль "красная площадь"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеканал RT представит сборник стихов и проведет поэтический вечер на книжном фестивале "Красная площадь", сообщается на сайте телеканала. "Телеканал RT представит сборник "ПоэZия русского лета" на книжном фестивале "Красная площадь", который пройдет с 2 по 6 июня 2023 года в Москве", — говорится в сообщении. Также RT проведет поэтический вечер с участием авторов сборника и музыкальных коллективов "Зверобой" и "Джанго". Мероприятие состоится 3 июня в 19:00 на главной сцене фестиваля. "В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе. <...> Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы", — приводятся слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. На поэтическом вечере свои произведения прочтут Анна Ревякина, Анна Долгарева, Александр Пелевин, Ольга Старушко, Мария Ватутина, Дмитрий Артис, Игорь Караулов и другие поэты. Посетителей книжной ярмарки и гостей вечера рядом с главной сценой также ждет автограф-сессия с авторами поэтического сборника. Уточняется, что книгу можно будет приобрести на фестивале "Красная площадь" 2-6 июня в шатре № 13 на стенде издательства "Эксмо". Вход на книжный фестиваль свободный. Сборник "ПоэZия русского лета" также доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах. Часть средств от продажи издания будет направлена в поддержку проекта RT "Дети войны". Кроме того, сервис электронных и аудиокниг "Литрес" предоставляет бесплатный доступ к книге "ПоэZия русского лета" до 1 июля. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям на Украине с 2014 года.
https://ria.ru/20230516/sbornik-1872198952.html
https://ria.ru/20230301/serga-1855171005.html
https://ria.ru/20221005/vecher-1821838489.html
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донбасс, россия, украина, маргарита симоньян, александр пелевин (писатель), литрес, эксмо, книжный фестиваль "красная площадь"
Донбасс, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Александр Пелевин (писатель), ЛитРес, Эксмо, Книжный фестиваль "Красная площадь"
RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь"
RT представит сборник стихов и проведет поэтический вечер на фестивале "Красная площадь"