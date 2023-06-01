https://ria.ru/20230601/stikhi-1875628982.html

RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь"

RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 01.06.2023

RT представит сборник стихов на книжном фестивале "Красная площадь"

Телеканал RT представит сборник стихов и проведет поэтический вечер на книжном фестивале "Красная площадь", сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:28

2023-06-01T18:28

2023-06-01T18:46

донбасс

россия

украина

маргарита симоньян

александр пелевин (писатель)

литрес

эксмо

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеканал RT представит сборник стихов и проведет поэтический вечер на книжном фестивале "Красная площадь", сообщается на сайте телеканала. "Телеканал RT представит сборник "ПоэZия русского лета" на книжном фестивале "Красная площадь", который пройдет с 2 по 6 июня 2023 года в Москве", — говорится в сообщении. Также RT проведет поэтический вечер с участием авторов сборника и музыкальных коллективов "Зверобой" и "Джанго". Мероприятие состоится 3 июня в 19:00 на главной сцене фестиваля. "В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе. <...> Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы", — приводятся слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян. На поэтическом вечере свои произведения прочтут Анна Ревякина, Анна Долгарева, Александр Пелевин, Ольга Старушко, Мария Ватутина, Дмитрий Артис, Игорь Караулов и другие поэты. Посетителей книжной ярмарки и гостей вечера рядом с главной сценой также ждет автограф-сессия с авторами поэтического сборника. Уточняется, что книгу можно будет приобрести на фестивале "Красная площадь" 2-6 июня в шатре № 13 на стенде издательства "Эксмо". Вход на книжный фестиваль свободный. Сборник "ПоэZия русского лета" также доступен в книжных магазинах России и на онлайн-платформах. Часть средств от продажи издания будет направлена в поддержку проекта RT "Дети войны". Кроме того, сервис электронных и аудиокниг "Литрес" предоставляет бесплатный доступ к книге "ПоэZия русского лета" до 1 июля. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям на Украине с 2014 года.

https://ria.ru/20230516/sbornik-1872198952.html

https://ria.ru/20230301/serga-1855171005.html

https://ria.ru/20221005/vecher-1821838489.html

донбасс

россия

украина

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донбасс, россия, украина, маргарита симоньян, александр пелевин (писатель), литрес, эксмо, книжный фестиваль "красная площадь"