Рейтинг@Mail.ru
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 01.06.2023 (обновлено: 23:41 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ssha-1875661728.html
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины - РИА Новости, 01.06.2023
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины
Соединенные Штаты начали терять свою гегемонию из-за конфликта на Украине, заявил американский историк и политолог Аарон Гуд в статье для Global Times. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:17
2023-06-01T23:41
в мире
украина
сша
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты начали терять свою гегемонию из-за конфликта на Украине, заявил американский историк и политолог Аарон Гуд в статье для Global Times."Худший геополитический кошмар Вашингтона может стать реальностью из-за конфликта на Украине", — отметил он.По словам специалиста, США вступили в фазу упадка, теряя глобальное лидерство. Причиной тому стало решение Белого дома развязать конфликт на Украине и вынудить Россию начать спецоперацию."Американские лидеры винят в этом только себя. Стремление к бессрочному глобальному первенству всегда было безумием", — указал Гуд.США так плохо оценили военные, экономические и дипломатические аспекты конфликта на Украине, что он лишь ускорил процесс дегегемонизации. Изначальные планы Вашингтона заключались в стремлении ослабить Россию, но все произошло с точностью до наоборот.
https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b0591305b08680294e8a5eba52e3fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша
В мире, Украина, США, Специальная военная операция на Украине
СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины

GT: главный страх США потерять гегемонию начал сбываться из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Seth WenigЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты начали терять свою гегемонию из-за конфликта на Украине, заявил американский историк и политолог Аарон Гуд в статье для Global Times.
«
"Худший геополитический кошмар Вашингтона может стать реальностью из-за конфликта на Украине", — отметил он.
По словам специалиста, США вступили в фазу упадка, теряя глобальное лидерство. Причиной тому стало решение Белого дома развязать конфликт на Украине и вынудить Россию начать спецоперацию.
"Американские лидеры винят в этом только себя. Стремление к бессрочному глобальному первенству всегда было безумием", — указал Гуд.
США так плохо оценили военные, экономические и дипломатические аспекты конфликта на Украине, что он лишь ускорил процесс дегегемонизации. Изначальные планы Вашингтона заключались в стремлении ослабить Россию, но все произошло с точностью до наоборот.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала