https://ria.ru/20230601/ssha-1875661728.html

СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины

СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины - РИА Новости, 01.06.2023

СМИ: худший кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины

Соединенные Штаты начали терять свою гегемонию из-за конфликта на Украине, заявил американский историк и политолог Аарон Гуд в статье для Global Times. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T22:17

2023-06-01T22:17

2023-06-01T23:41

в мире

украина

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты начали терять свою гегемонию из-за конфликта на Украине, заявил американский историк и политолог Аарон Гуд в статье для Global Times."Худший геополитический кошмар Вашингтона может стать реальностью из-за конфликта на Украине", — отметил он.По словам специалиста, США вступили в фазу упадка, теряя глобальное лидерство. Причиной тому стало решение Белого дома развязать конфликт на Украине и вынудить Россию начать спецоперацию."Американские лидеры винят в этом только себя. Стремление к бессрочному глобальному первенству всегда было безумием", — указал Гуд.США так плохо оценили военные, экономические и дипломатические аспекты конфликта на Украине, что он лишь ускорил процесс дегегемонизации. Изначальные планы Вашингтона заключались в стремлении ослабить Россию, но все произошло с точностью до наоборот.

https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html

украина

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в мире, украина, сша