https://ria.ru/20230601/srok-1875471369.html
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов - РИА Новости, 01.06.2023
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов
Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:40
2023-06-01T10:40
2023-06-01T10:40
россия
происшествия
луганская народная республика
новоайдарский район
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате чего погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службах Следственного комитета России и Главной военной прокуратуры. По данным СК РФ, Николай Гузема служил заряжающим самоходно-артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Двадцать четвертого февраля 2022 года Гузема, находясь с сослуживцами в лесу между селами Гречишкино Новоайдарского района и Трехизбенка и зная, что в подвалах прячутся мирные жители, обстрелял осколочно-фугасными снарядами придомовые территории жилых домов. В результате погибли два человека. Суд признал Гузему виновным в "убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом", "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд... приговорил Гузему к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, луганская народная республика, новоайдарский район, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Происшествия, Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов
Украинский военный в ЛНР получил 21 год колонии за обстрел домов, где прятались люди