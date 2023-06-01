Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/srok-1875471369.html
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов - РИА Новости, 01.06.2023
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов
Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:40
2023-06-01T10:40
россия
происшествия
луганская народная республика
новоайдарский район
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате чего погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службах Следственного комитета России и Главной военной прокуратуры. По данным СК РФ, Николай Гузема служил заряжающим самоходно-артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Двадцать четвертого февраля 2022 года Гузема, находясь с сослуживцами в лесу между селами Гречишкино Новоайдарского района и Трехизбенка и зная, что в подвалах прячутся мирные жители, обстрелял осколочно-фугасными снарядами придомовые территории жилых домов. В результате погибли два человека. Суд признал Гузему виновным в "убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом", "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд... приговорил Гузему к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html
россия
луганская народная республика
новоайдарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, луганская народная республика, новоайдарский район, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Происшествия, Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов

Украинский военный в ЛНР получил 21 год колонии за обстрел домов, где прятались люди

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате чего погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службах Следственного комитета России и Главной военной прокуратуры.
По данным СК РФ, Николай Гузема служил заряжающим самоходно-артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Двадцать четвертого февраля 2022 года Гузема, находясь с сослуживцами в лесу между селами Гречишкино Новоайдарского района и Трехизбенка и зная, что в подвалах прячутся мирные жители, обстрелял осколочно-фугасными снарядами придомовые территории жилых домов. В результате погибли два человека.
Суд признал Гузему виновным в "убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом", "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".
"Суд... приговорил Гузему к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.
Вид на комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство жителей Мариуполя
31 мая, 13:45
 
РоссияПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарский районГлавная военная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала