https://ria.ru/20230601/srok-1875471369.html

В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов

В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов - РИА Новости, 01.06.2023

В ЛНР украинский военный получил 21 год за обстрел жилых домов

Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:40

2023-06-01T10:40

2023-06-01T10:40

россия

происшествия

луганская народная республика

новоайдарский район

главная военная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 21 годам колонии украинского военного, который с сослуживцами обстрелял дома, где в подвалах прятались мирные люди, в результате чего погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службах Следственного комитета России и Главной военной прокуратуры. По данным СК РФ, Николай Гузема служил заряжающим самоходно-артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Двадцать четвертого февраля 2022 года Гузема, находясь с сослуживцами в лесу между селами Гречишкино Новоайдарского района и Трехизбенка и зная, что в подвалах прячутся мирные жители, обстрелял осколочно-фугасными снарядами придомовые территории жилых домов. В результате погибли два человека. Суд признал Гузему виновным в "убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом", "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом". "Суд... приговорил Гузему к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

https://ria.ru/20230531/prigovor-1875312131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, луганская народная республика, новоайдарский район, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины