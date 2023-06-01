https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:51
2023-06-01T14:51
2023-06-01T15:02
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.В ходе общения главы государства с многодетными семьями в режиме видеосвязи один из участников встречи заговорил о спецоперации. "Я уверен, что победа будет всегда за нами, мы победим. И наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности", - сказал он."Так и есть, так и будет, как вы сказали. Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230601/krug-1875547666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Путин заявил, что нет никаких сомнений в победе России в спецоперации
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.
В ходе общения главы государства с многодетными семьями в режиме видеосвязи один из участников встречи заговорил о спецоперации. "Я уверен, что победа будет всегда за нами, мы победим. И наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности", - сказал он.
"Так и есть, так и будет, как вы сказали. Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить", - ответил Путин.
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"