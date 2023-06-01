Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 01.06.2023 (обновлено: 15:02 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:51
2023-06-01T15:02
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.В ходе общения главы государства с многодетными семьями в режиме видеосвязи один из участников встречи заговорил о спецоперации. "Я уверен, что победа будет всегда за нами, мы победим. И наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности", - сказал он."Так и есть, так и будет, как вы сказали. Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230601/krug-1875547666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации

Путин заявил, что нет никаких сомнений в победе России в спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.
В ходе общения главы государства с многодетными семьями в режиме видеосвязи один из участников встречи заговорил о спецоперации. "Я уверен, что победа будет всегда за нами, мы победим. И наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности", - сказал он.
"Так и есть, так и будет, как вы сказали. Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить", - ответил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала