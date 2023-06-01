https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html

Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации

Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023

Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:51

2023-06-01T14:51

2023-06-01T15:02

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.В ходе общения главы государства с многодетными семьями в режиме видеосвязи один из участников встречи заговорил о спецоперации. "Я уверен, что победа будет всегда за нами, мы победим. И наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности", - сказал он."Так и есть, так и будет, как вы сказали. Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230601/krug-1875547666.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин