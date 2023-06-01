https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875536960.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

2023-06-01T16:42

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 июня 2023 годаУтром 1 июня российские войска совместно с пограничниками и спецслужбами предотвратили попытку вооруженного вторжения на территорию Белгородской области. Около трех часов две мотопехотные роты ВСУ атаковали Новую Таволжанку и автомобильный пункт пропуска "Шебекино". В результате слаженных действий противник понес существенные потери и был отброшен.Кроме того, за минувшие сутки российская армия нанесла поражение подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступление на Марьинском направлении.Параллельно ликвидированы 103 артиллерийских расчета, 149 районов скопления живой силы и техники, два командно-наблюдательных пункта, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет Су-25, перехватили 17 беспилотников, 16 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 430 самолетов, 235 вертолетов, 4407 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1105 реактивных систем залпового огня, 9352 танка и других бронемашин, 4954 орудия полевой артиллерии и 10587 единиц автомобильной техники.

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украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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