Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 01.06.2023 (обновлено: 13:23 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875515939.html
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек - РИА Новости, 01.06.2023
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек
Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:15
2023-06-01T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на Донецком направлении, заявили в четверг в сводке Минобороны РФ."За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на этом направлении подразделения первого армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки. Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении."Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек

Минобороны России: за сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на Донецком направлении, заявили в четверг в сводке Минобороны РФ.
«
"За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на этом направлении подразделения первого армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки. Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.
«
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 мая, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала