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На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек - РИА Новости, 01.06.2023
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек
Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:15
2023-06-01T13:15
2023-06-01T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на Донецком направлении, заявили в четверг в сводке Минобороны РФ."За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на этом направлении подразделения первого армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки. Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении."Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек
Минобороны России: за сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военных