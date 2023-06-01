https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875515939.html

На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек

На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек - РИА Новости, 01.06.2023

На Донецком направлении Киев за сутки потерял около 400 человек

Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:15

2023-06-01T13:15

2023-06-01T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за очередные сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 400 украинских солдат, танк, две БМП и две гаубицы на Донецком направлении, заявили в четверг в сводке Минобороны РФ."За сутки на Донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Удачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на этом направлении подразделения первого армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки. Штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении."Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)