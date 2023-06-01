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"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875445704.html
"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР
"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2023
"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" группировки ВС РФ "Запад" на купянском направлении нанес удары по подразделениям украинской 103-й отдельной... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T05:12
2023-06-01T05:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
тос-1 «буратино»
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" группировки ВС РФ "Запад" на купянском направлении нанес удары по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе поселка Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад", полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении подразделением РХБ защиты группировки войск "Запад" огнем из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское", - сказал Зыбинский. Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчета "Солнцепека" при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, тос-1 «буратино»
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ТОС-1 «Буратино»
"Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР

Минобороны: "Солнцепек" ударил по бригаде украинской теробороны у Новоселовского в ЛНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" группировки ВС РФ "Запад" на купянском направлении нанес удары по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе поселка Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад", полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделением РХБ защиты группировки войск "Запад" огнем из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское", - сказал Зыбинский.
Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы расчета "Солнцепека" при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТОС-1 «Буратино»
 
 
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