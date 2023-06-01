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Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875445522.html
Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ
Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ
Российские военные на южнодонецком направлении поразили два опорных пункта и пункт временной дислокации ВСУ, а также уничтожили два беспилотника, расчет... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T05:09
2023-06-01T05:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
тос-1 «буратино»
безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военные на южнодонецком направлении поразили два опорных пункта и пункт временной дислокации ВСУ, а также уничтожили два беспилотника, расчет противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета, сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении огнем артиллерии группировки "Восток" уничтожены пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поражен опорный пункт боевиков южнее Водяного. Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара", - сообщил Чехов. По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили беспилотники "Фурия" и "Лелека".
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, тос-1 «буратино», безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, ТОС-1 «Буратино», Безопасность
Группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ

Минобороны: группировка ВС России "Восток" поразила два опорника и пункт дислокации ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военные на южнодонецком направлении поразили два опорных пункта и пункт временной дислокации ВСУ, а также уничтожили два беспилотника, расчет противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета, сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении огнем артиллерии группировки "Восток" уничтожены пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поражен опорный пункт боевиков южнее Водяного. Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара", - сообщил Чехов.
По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили беспилотники "Фурия" и "Лелека".
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныТОС-1 «Буратино»Безопасность
 
 
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