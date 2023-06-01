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Пентагон заключил со SpaceX контракт на спутниковую связь на Украине

Пентагон заключил со SpaceX контракт на спутниковую связь на Украине - РИА Новости, 01.06.2023

Пентагон заключил со SpaceX контракт на спутниковую связь на Украине

Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска на предоставление услуг спутниковой связи для Украины,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:59

2023-06-01T18:59

2023-06-01T18:59

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска на предоставление услуг спутниковой связи для Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министерства обороны США. "Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями. Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на услуги такого рода", - цитирует агентство заявление Пентагона. В конце марта украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине. Отмечалось, что среди "отказников" оказываются, в том числе, военные. По данным издания, под угрозой отключения десятки тысяч терминалов. В апреле заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США продолжают обсуждение с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи для Украины. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Маску.

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в мире, украина, сша, космос - риа наука, илон маск, министерство обороны сша, spacex