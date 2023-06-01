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В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян - РИА Новости, 01.06.2023
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22:17 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/soyuznik-1875661584.html
В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян
В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян - РИА Новости, 01.06.2023
В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян
Армения не является союзником России в конфликте на Украине, хотя Запад придерживается иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:17
2023-06-01T22:17
в мире
россия
украина
армения
никол пашинян
владимир путин
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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Армения не является союзником России в конфликте на Украине, хотя Запад придерживается иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность, поскольку напрямую влияет на все взаимоотношения страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян. "Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России", - сказал Пашинян в интервью CNN Prima News. Запись интервью с субтитрами опубликовано в телеграм-канале правительства Армении. По словам Пашиняна, это противостояние вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана. "На Западе замечают, что мы являемся союзником России, замечают больше это. В России видят, что мы в войне на Украине не является их союзниками. И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы", - сказал он. Может показаться, что "между всеми этими столкновениями" есть варианты для маневрирования, отметил Пашинян. "Но истина также состоит в том, что чем больше осложняется ситуация, тем (больше) сужаются возможности маневрирования", - заявил армянский премьер. Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у Армении слишком много забот, чтобы позволить себе быть вовлеченной в решение других проблем. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
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в мире, россия, украина, армения, никол пашинян, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин
В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян

Пашинян заявил, что в конфликте на Украине Армения не является союзником России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Армения не является союзником России в конфликте на Украине, хотя Запад придерживается иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность, поскольку напрямую влияет на все взаимоотношения страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
"Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно. В войне с Украиной мы не являемся союзником России", - сказал Пашинян в интервью CNN Prima News. Запись интервью с субтитрами опубликовано в телеграм-канале правительства Армении.
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По словам Пашиняна, это противостояние вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана. "На Западе замечают, что мы являемся союзником России, замечают больше это. В России видят, что мы в войне на Украине не является их союзниками. И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы", - сказал он.
Может показаться, что "между всеми этими столкновениями" есть варианты для маневрирования, отметил Пашинян. "Но истина также состоит в том, что чем больше осложняется ситуация, тем (больше) сужаются возможности маневрирования", - заявил армянский премьер.
Он добавил, что Ереван маневрирует не потому, что у него нет мнения о ситуации, а потому, что у Армении слишком много забот, чтобы позволить себе быть вовлеченной в решение других проблем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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